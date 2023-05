Tras la tiradera de Ricardo O’Farrill, de 32 años de edad, están acusando a Javier Ibarreche de querer colgarse del escándalo para promocionar sus próximas presentaciones así como están cuestionando su sexualidad y aseguran en demisexual.

Y es que hace unos días, Javier Ibarreche, de 29 años de edad, confesó que es verdad la broma que hace en sus presentaciones acerca de su orientación sexual.

Verás, Javier Ibarreche suele decir que a pesar de haberse acostado con hombres no es gay, lo que provoca risas entre el público, confesión que es real.

Javier Ibarreche (@ibarrechejavier / Instagram)

Javier Ibarreche dice no ser gay pero sí ha besado a hombres

“Yo no soy gay, sin embargo, es completamente real, sí he tenido un par de experiencias con vatos que han salido desde un lugar de genuina curiosidad, de que de repente me atrajo un güey”, dijo Javier Ibarreche en entrevista con Yordi Rosado, de 51 años de edad.

Y agregó: “No diría que soy bisexual porque tampoco es una etiqueta que me lata, o sea primordialmente me atraen las mujeres, pero de repente ha habido circunstancias en las que algún hombre como que me ha despertado algo pues a ver qué pedo”.

Así como indicó que la razón del chiste es preguntarle a una persona del público si es gay, por lo que al obtener una negativa, cuestiona ¿cómo sabes si no haz probado? La diversión está en poner en aprietos, pero a la vez en poner a analizar, a ese alguien.

Confesión que el tiktoker cuya fama creció por sus recomendaciones de cine, lanzó un año atrás cuando aseguró que en la sexualidad no hay blancos ni negros.

“Todo mundo tiene un poquito de acá y de acá porque al final la circunstancia es la que te lleva a ver qué pasa por acá”, subrayó argumentando que deben terminarse los prejuicios.

Literalmente hay un video don Javier Ibarreche lo explica pic.twitter.com/IPdnwbALP7 — Oscar Lemoine (@LemoineLoredo) April 24, 2023

¿Javier Ibarreche es demisexual?

Aunque Javier Ibarreche asegura que no le gustan las etiquetas, algunas personas están dando por hecho que el tiktoker y standupero es demisexual.

La demisexualidad es una orientación psicosexual que se basa en sentirse atraído de manera sexual cuando se establece un vínculo emocional fuerte.

En palabras simples, una persona se siente atraída a otra persona -sin importar el género- cuando se construye una base sólida, primordialmente de tiempo y cercanía.