Exsuegra de Inés Gómez Mont la acusa de practicar santería

Las autoridades mexicanas siguen tras la pista de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga, quienes ya son buscados por la Interpol. Su exsuegra, Tita Bravo , exige que la conductora le entregue a sus nietos para que no vivan esta situación tan complicada.

Tita Bravo es madre de Javier Díaz, con quien Inés Gómez Mont tuvo cuatro hijos. Estuvieron casados desde el 2008 hasta el 2013. Durante una entrevista en el programa “Sale el Sol”, Tita acusó a su exnuera, de hacer santería.

Estas prácticas las realizaba con el fin de protegerse e incluso ella la llegó a acompañar. Narra que la esperaba afuera del lugar e Inés Gómez Mont le decía que era para protegerse, pero ahora tiene la duda de sí los “hechizos” los usaban en su contra.

“La acompañé una vez con una cubana, una chamana, una bruja, no sé cómo se le diría...santera, ahí en San Jerónimo y yo la esperaba abajo, luego me quedé pensando ‘igual y me estaba embrujando a mí y yo ni en en cuenta’”.

Tita Bravo