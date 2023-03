Horacio Villalobos se va de Venga La Alegría y pide que no culpen a Laura G de su salida del matutino, ¿será que el conductor deja TV Azteca?

Desde hace varias semanas, Venga la Alegría se ha encontrado en medio de la controversia por los cambios de conductores que tendría el matutino, incluso surgió el rumor de que este 2023 podría salir del aire.

En medio de las especulaciones, se anunció la llegada de Maru Silva, quien llegó con el objetivo de mejorar los niveles de audiencia del matutino.

Pese a que ya no se había anunciado ningún cambio, Horacio Villalobos -de 52 años de edad- anunció su salida de Venga la Alegría.

De manera sorpresiva, Horacio Villalobos anunció su salida de Venga la Alegría después de tres años de estar en el matutino.

Durante la emisión de este 31 de marzo del programa Venga la Alegría, Horacio Villalobos se despidió de sus compañeros y de los televidentes.

Horacio Villalobos se tomó un tiempo del matutino y aprovechando que todos sus compañeros se encontraban presentes tras su juego “Adivina la palabra”, para decir adiós.

Durante su despedida, Horacio Villalobos estuvo acompañado por:

Para evitar especulaciones, Horacio Villalobos señaló que él había tomado la decisión de dejar Venga la Alegría y dejó en claro que no era por culpa de Laura G.

“Me voy para crecer, esa es la verdad, no crean otra cosa, al rato van a inventar que Laura G me corrió, lo cual no es cierto”

Horacio Villalobos