¿Quién es Emme, le hije no binario de Jennifer Lopez? Es une adolescente de 14 años, fruto del matrimonio entre la cantante estadounidense y el salsero puertorriqueño Marc Anthony.

El pasado fin de semana, Jennifer Lopez ofreció un concierto en beneficio de la Fundación de LA Dodgers, donde sorprendió a sus fans realizando un número acompañada de su hije, a quien presentó con el pronombre no binario “elle”:

“Elle está muy ocupade, llene de reservas en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten... La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial” Jennifer López

Desde entonces, le hije de Jennifer Lopez ha causado gran curiosidad entre la gente, pues salvo algunas excepciones, ha mantenido una vida muy privada. ¿Quieres saber más de elle? Aquí te contamos lo que sabemos.

Emme, le hije no binario de Jennifer Lopez fue presentade públicamente a unas semanas de su nacimiento

El 22 de febrero de 2008, Marc Anthony y Jennifer López dieron la bienvenida a sus gemelos Maximilian David y Emme Maribel.

Semanas después, la pareja decidió presentar a sus gemelos al mundo, a través de la revista People, que les habría pagado más de 121 millones de pesos, según reportes.

Esa fue una de las pocas veces que Maximilian David y Emme Maribel fueron expuestos al ojo público de forma tan abierta. El resto de su infancia prácticamente se mantuvieron en el anonimato.

Jennifer López y sus gemelos en la portada de la revista People (People)

Emme, le hije no binario de Jennifer Lopez, sigue los pasos musicales de sus padres

Sin embargo, de unos años a la fecha, Emme Maribel ha demostrado interés en seguir los pasos de sus famosos padres en la música.

Esto llevó a Jennifer López a incluirle en su show del intermedio del Superbowl 2020, en el que Emme interpretó canciones como ‘Let’s get loud’ y ‘Born in the USA’, demostrando un enorme potencial vocal.

Des dentonces, Emme comenzó a ser más vista acompañando a Jennifer Lopez en sus compromisos laborales e incluso en sus publicaciones vía redes sociales.

Pero fue hasta el pasado fin de semana cuando Emme volvió a sorprender al mundo, no sólo al revelarse como persona no binaria, también por su voz cada vez más educada, que la gente ya desea escuchar en un disco, según comentarios en redes sociales.