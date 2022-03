Después de 25 años, la cantante se confiesa: Jennifer Lopez tuvo problemas de salud tras protagonizar película “Selena”.

Y es que la película biográfica de Selena Quintanilla fue el salto a la fama de Jennifer Lopez, algo que la hizo sentir abrumada.

En declaraciones para la revista W, JLo asegura que hasta la fecha no puedo andar sola en a calle y es que tras protagonizar “Selena” sufre ataques de pánico.

“Nunca pensé en la fama hasta que hice ‘Selena’. Después de esta película tuve ataques de pánico”, confiesa y narra el momento en que su vida dio un drástico giro.

“Recuerdo que caminé por la calle y alguien gritó: ¡Jennifer!, y no sabía quién era, así que corrí a casa. A partir de ese momento me di cuenta que no podía estar sola en público”, se sinceró la actual novia de Ben Affleck.

Asegura que no ha caminado en solitario por las calles desde hace 20 años ya que prefiere estar en su oficina antes que mezclarse con la gente.

Tal confesión no es nueva, JLO habló de sus ataques de pánico en su libro “True Love”, donde señala que éstos la ayudaron a abrir sus ojos sobre su relación con Marc Anthony.

¿Por qué se separó Jennifer Lopez de Marc Anthony?

Jennifer Lopez y Marc Anthony se separaron en el año 2011 luego de que la cantante experimentó un fuerte ataque de pánico durante una sesión fotográfica.

“Mi corazón latía fuera de mi pecho y sentía que no podía respirar. Me consumí de miedo y ansiedad”, revela en un episodio de su biografía impresa.

Marc Anthony y Jennifer Lopez (Agencia México)

Tales declaraciones se hicieron públicas después de que la cantante y actriz asegurar que los celos y la actitud manipuladora de Marc Anthony, el padre de sus hijos gemelos, acabó con su matrimonio.

Aunque JLo se concentró en su trabajo tras la ruptura, se hizo el propósito de “perdonar” a su esperada ya que deseaba que sus hijos crecieran en un ambiente sano y familiar, por lo que hoy son grandes amigos.