¿Quién es Emilio Betancourt, el influencer de TikTok que se ha despedido tras volver a enfrentar el cáncer?

El viernes 4 de agosto, Emilio Betancourt, de 25 años de edad, recurrió a su cuenta de TikTok para anunciar que después de superar 10 veces el cáncer: “es momento de partir”.

Y es que, una vez más, el cáncer ha vuelto a la vida de Emilio Betancourt, quien dijo que ahora dedicará el resto de sus días a disfrutar de la vida.

La noticia generó conmoción entre los seguidores de Emilio Betancourt, pues algunos le piden seguir luchando contra el cáncer, mientras otros se han mostrrado comprensivos con su decisión.

Emilio Betancourt (@emilio.beta / Instagram)

Emilio Betancourt: “Me he ganado el derecho de ver a Dios a los ojos y decirle, ‘estoy listo para ir a casa, señor’”

Emilio Betancourt inicia su video de casi dos minutos, mostrando un rostro sereno mientras anuncia que el cáncer ha vuelto a su vida y la decisión que tomó al respecto:

“El cáncer ha vuelto, campeones, y creo que es mi momento de partir. Mi nombre es Emilio Betancourt y a mis 25 años he vencido en más de 10 ocasiones al cáncer”.

Emilio Betancourt señaló que ya agotó todas sus opciones de tratamiento, por lo que ha decidido redirigir su vida:

“... la verdad es que ya no tengo opciones de tratamiento; lo que sí tengo es la mayor bendición a la que pueda aspirar el hombre en su vida: aquella de conocer la paz antes de conocer la muerte”.

Emilio Betancourt (@emilio.beta / Instagram)

Ante ello, Emilio Betancourt aseguró que sólo le queda llorar de felicidad, pues se encuentra en paz con todo lo que le rodea y listo para decir adiós:

“... en esta vida he amado tanto como pude amar, he perdonado a quien tuve que perdonar y he logrado todo lo que quería lograr; así que me he ganado el derecho de ver a Dios a los ojos y decirle: estoy listo para ir a casa, señor”.

Emilio Betancourt: Sus seguidores lamentan que el cáncer haya vuelto a su vida

La noticia conmocionó a los seguidores de Emilio Betancourt, quienes lamentaron que el cáncer haya vuelto y lo llenaron de emotivos mensajes.

Algunos le pidieron a Emilio Betancourt “no rendirse” y seguir buscando tratamientos, mientras otros dijeron comprender que quiera descansar de tantas batallas:

“Emilio lindo eres un GANADOR porque tu misión es inspiradora en esta vida!! Eres un HÉROE 🙌🏼🫶🏼”; “Que batallas tan difíciles, pero también es importante el descanso de su alma”, comentaron algunos usuarios en su video.