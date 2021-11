¿Quién es Dylan Meyer? La prometida de Kristen Stewart. Acá te contamos todo lo que debes saber.

Después del romántico anuncio de la compromiso de Kristen Stewart, muchos se han cuestionado la identidad de su futura esposa.

Dylan Meyer es una actriz, guionista, productora y directora de cine. Su carrera en la industria cinematográfica se dio primero como interprete actoral.

De hecho, la primera aparición de Dylan Meyer en cámara fue en el año 2011 con el cortometraje ‘The Death and Return of Superman’.

Después, Dylan Myer participó en otras producciones como ‘The Slap’, una cinta experimental que reunía personas desconocidas, quienes debía abofetearse entre sí y ver sus reacciones.

Dylan Meyer (Instagram)

Asimismo, Dylan Meyer trabajó como actriz en los filmes ‘Jem Reacts to the New Jem and the Holograms’ y ‘Wrestling Isn’t Wrestling’.

Como parte de su labor como actriz, Dylan Meyer realizó una colaboración con Kristen Stewart en ‘Homemade’, una serie de cortometrajes que abordan el tema del hogar desde distintas perspectivas.

En esa historia que escribió Kristen Stewart, Dylan Meyer participa en la historia de una mujer con insomnio que vive atormentada por el ruido de los grillos.

Tal es su agotamiento de la protagonista que en un estado entre la lucidez y el sueño, intenta desconectar su cerebro. La critica celebró esta colaboración entre Dylan Meyer y Kristen Stewart.

Dylan Meyer y Kristen Stewart (Instagram)

Dylan Meyer decide escribir historias

El desarrollo profesional de Dylan Myer como guionista llegó en el año 2015 con el cortometraje ‘Loose Ends’. No obstante, la notoriedad de Dylan Meyer llegó con la serie XOXO que creó para Netflix.

Dylan Meyer continuó incursionando en el guionismo con el programa televisivo Miss 2059, un drama de ciencia ficción con tintes épicos.

En este 2021, Dylan Meyer estrenó el largometraje ‘Moxie’ para la plataforma de streaming Netflix. La cinta es un drama sobre una adolescente que escandaliza a su colegio con un publicación inesperada.

Dylan Meyer, la futura esposa de Kristen Stewart, es una mujer discreta

En lo que respecta a la vida privada de Dylan Meyer, se puede decir que mantiene bajo perfil. Ella ha privilegiado su carrera en el cine más que los escándalos.

La cuenta Instagram, Dylan Meyer apenas cuenta con un poco más de 74 mil seguidores. Sus fotografías e historias documentan momentos de su vida diaria y su relación que lleva con Kristen Stewart.