El nombre de Conrado Villagra se convirtió en tendencia luego de que Briggitte Bozzo lo acusó en La Casa de los Famosos México 2024 de haberla violado.

A menos de una semana de haber ingresado a La Casa de los Famosos México 2024, Briggitte Bozzo -de 22 años de edad- sorprendió al hablar sobre los momentos más dolorosos de su vida.

Uno de ellos los vivió durante su relación con Conrado Villagra, romance que se hizo público debido a que ambos compartían su vida a través de las redes sociales.

Pese a que muchos seguidores veían que mantuvieron una relación envidiable, Briggitte Bozzo confesó en La Casa de los Famosos México 2024 que nada era lo que parecía.

Y es que Briggitte Bozzo acusó a Conrado Villagra de haberla violado e incluso confesó en La Casa de los Famosos México 2024 que durante su relación hubo mucha violencia.

Conoce quién es Conrado Villagra, ex novio de Briggitte Bozzo que se encuentra en el ojo del huracán.

¿Quién es Conrado Villagra, ex novio de Briggitte Bozzo al que acusó de haberla violado?

Conrado Villagra nació el 5 de mayo de 1998 en Argentina, se ha destacado como modelo e influencer.

El nombre de Conrado Villagra se ha viralizado gracias al contenido que comparte en sus redes sociales, sobre todo por sus videos bailando.

Conrado Villagra, influencer exnovio de Brigitte Bozzo. (@conradovillagra)

Conrado Villagra suele mostrar en su cuenta de Instagram su trabajo como modelo, pero también comparte algunas de sus pasiones como sus viajes.

Gracias a su popularidad en las redes sociales, Conrado Villagra fue invitado a los Nickelodeon Kids’ Choice Awards Mexico.

¿Cuántos años tiene Conrado Villagra, ex novio de Briggitte Bozzo al que acusó de haberla violado?

Actualmente, Conrado Villagra tiene 26 años de edad.

Conrado Villagra (@conradovillagra / Instagram )

¿Quién es la pareja de Conrado Villagra, ex novio de Briggitte Bozzo al que acusó de haberla violado?

Conrado Villagra alcanzó gran popularidad en las redes sociales luego de que en 2020 confirmó su relación con Briggitte Bozzo.

A través de sus redes sociales, Conrado Villagra y Briggitte Bozzo compartieron varios videos sobre su romance, convirtiéndose en una de las parejas más queridas de las redes sociales.

Fue a mediados del 2021, Conrado Villagra y Briggitte Bozzo compartieron imágenes del departamento que habían alquilado para irse a vivir juntos.

Sin embargo la relación entre Conrado Villagra y Briggitte Bozzo no terminó bien y es que el influencer la acusó de haberle sido infiel.

Algo que provocó que Briggitte Bozzo recibiera varios ataques en redes sociales.

El año pasado, Conrado Villagra fue relacionado sentimentalmente con Constanza Romero, cuando ella participó en el programa “Bailando 2023″, aunque no formalizaron nada.

Hasta el momento Conrado Villagra no ha confirmado otra relación, por lo que usuarios señalan que se encuentra soltero.

💘 Coty Romero confesó que va a tener una cita después del programa y Marcelo lo hizo bajar a la pista



Seguí en vivo la edición especial acá: https://t.co/BfG5yIkGhn



Cc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/9gA8wIM0gS — América TV (@AmericaTV) December 12, 2023

¿Qué signo zodiacal es Conrado Villagra, ex novio de Briggitte Bozzo?

Conrado Villagra es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Conrado Villagra?

Conrado Villagra no tiene hijos.

¿Qué estudió Conrado Villagra, ex novio de Briggitte Bozzo al que acusó de haberla violado?

Hasta el momento se desconoce qué estudió Conrado Villagra, ex novio de Briggitte Bozzo al que acusó de haberla violado.

Conrado Villagra (@conradovillagra / Instagram )

¿En qué ha trabajado Conrado Villagra, ex novio de Briggitte Bozzo al que acusó de haberla violado?

Conrado Villagra se ha logrado destacar como modelo, ha logrado colaborar con grandes marcas como Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Prada, entre otras.

Sin embargo, Conrado Villagra es conocido por todo el contenido que comparte en las redes sociales.

Conrado Villagra (@conradovillagra / Instagram )

Así denunció Briggitte Bozzo a su ex novio Conrado Villagra de haberla violado

En La Casa de los Famosos México 2024, Briggitte Bozzo confesó que su relación con Conrado Villagra fue como se mostraba en las redes sociales.

Briggitte Bozzo acusó a su ex novio Conrado Villagra de haberla violado.

“Me agarra los brazos super fuerte, me amarra con una camisa y me agarra los pies, me dice -no te muevas pendeja- y me siguió dando duro, yo le pedía que parara por favor, yo terminé llorando y él normal” Briggitte Bozzo

En su discurso, Briggitte Bozzo acusó a Conrado Villagra de narcisista y de haber ejercido contra ella violencia económica y psicológica.

“En un punto era super manipulador, me decía que porque lo había hecho enojar yo se las iba a pagar (...) Le pagué todo hasta que me harté, ya había mucha violencia verbal, psicológica” Briggitte Bozzo

Briggitte Bozzo dejó en claro que nunca le fue infiel a Conrado Villagra, pero él usó eso para destruirla en las redes sociales.

“Dijo que yo le fui infiel en redes sociales, pero mintió, yo jamás le fui infiel a ese güey. Se le hizo muy fácil prender un en vivo y decir que yo le fui infiel [con una mujer]” Briggitte Bozzo

Ay no 😔 que fuerte lo que acaba de revelar Brigitte Bozzo #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/XIWVmDGMnb — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 23, 2024

En La Casa de los Famosos México, Briggitte Bozzo tachó a Conrado Villagra de narcisista.

“Él no me quiere, él es un narcisista me hizo mucho daño” Briggitte Bozzo

Aunque Briggitte Bozzo no quiso revelar su nombre, de inmediato las redes sociales señalaron que era Conrado Villagra, por el tiempo que estuvieron juntos.

“Viví con él tres años, al principio él pagaba todo y luego no quería que viera a mi mamá, para mis amigos… súper tóxico. Estaba en mi momento de crecimiento en las redes sociales y creció conmigo. Le pagué todo hasta hartarme porque ya había mucha violencia verbal, me hizo sentir muy mal” Briggitte Bozzo

Briggitte Bozzo señaló que se había quedado callada porque no quería lastimar a Conrado Villagra.

“Soy una persona muy vulnerable, no me gusta dañar a los demás y me quedé callada por mucho tiempo” Briggitte Bozzo