La influencer Candy Lover, causó polémica esta semana tras denunciar agresiones en el Carnaval de Veracruz, a través de sus redes sociales.

Candy Lover fue a apoyar a Yeri Mua, quien se convirtió en la reina del Carnaval de Veracruz 2022.

Sin embargo, no todo salió como esperaba, pues el público derribó la seguridad del evento y fue atacada por sus fans, quienes, en un intento por conseguir una fotografía con ella, la lastimaron, entre golpes, gritos y empujones.

“Las personas tumbaron las vallas de la seguridad y a mí y a mi amiga nos jalaron y nos separaron del grupo y no sabía a dónde estaban las chicas, no sabía a dónde ir”, contó en sus historias de Instagram.

Detalló que “al principio tiraba las fotos”, hasta que los presentes empezaron a atacarla, hasta dejarla sin oxígeno.

“Yo soy bien buena con ustedes, siempre me tomo las fotos, pero se me echaron encima compretamente, donde no podía respirar”, recordó Candy Lover.

Precisó que les estaba pidiendo que le “dieran un poquito de espacio para saber a dónde tenía que ir y cada vez que pedía más espacio” se le “echaban encima”.

“No me podía mover, no podía caminar, pensé que me iba a morir ahí”, comentó Candy Lover, quien pidió a los usuarios que no culparan a los coronados del Carnaval de Veracruz por ello.

“Estoy feliz de Yeri y Brian, no fue culpa de nadie”, señaló para concluir.

Candy Lover (Instagram/@candylover89)

¿Quién es Candy Lover?

Candy Lover es una influencer y creadora de contenido de belleza puertorriqueña.

Actualmente cuenta con 1.5 millones de seguidores en Instagram, 3.9 millones en TikTok y 4.9 en Facebook.

A través de sus redes sociales suele compartir videos cortos de maquillaje, peinados, accesorios y ropa.

Asimismo, está presente en YouTube, donde tiene 189 mil suscriptores.

Aunado a ello, cuenta con una tienda online, en la que vende accesorios para mujer, de nombre ‘Angelix Beauty’.

Candy Love también se dedica a la música, tiene un álbum titulado ‘De la nada’ y 7 sencillos: