Brandon Castañeda es el ex Wapayaso que fue acusado por Queen Buenrostro de violentarla.

La influencer denunció golpes por parte de Brandon Castañeda durante sus dos años de noviazgo.

El tema ha volcado la atención en Brandon Castañeda, de quien hablaremos a continuación.

Brandon Castañeda es un atleta y conductor de televisión que se hizo conocido por ser parte de los Wapayasos.

Brandon Castañeda también ha tenido participación en en diversos programas con formato de reality show como Los 50.

Queen Buenrostro denuncia a Brandon Castañeda, ex Wapayaso, por violencia; “ya no puedo, fui muy migajera”

Aunque también ha incursionado en el espectáculo como cantante.

Brandon Castañeda nació el 29 de enero de 2001, por lo que el ex Wapayaso tiene 24 años de edad en la actualidad.

La última novia conocida de Brandon Castañeda es la influencer Queen Buenrostro, de 28 años de edad.

De acuerdo con la astrología, Brandon Castañeda nació bajo el signo zodiacal de Acuario.

Brandon Castañeda no tiene hijos.

Se desconoce el grado académico de Brandon Castañeda o las escuelas en las que llevó a cabo su formación profesional.

Brandon Castañeda se ha desempeñado como participante de reality shows, conductor e integrante de los Wapayasos.

Brandon Castañeda respondió a las acusaciones de Queen Buenrostro con un comunicado.

El escrito fue publicado por el ex Wapayaso por medio de una de sus historias de Instagram.

Brandon Castañeda aseguró ser un hombre de valores, por lo que esperaba que pronto todo se resolviera a su favor.

Del mismo modo, apeló no ser un “hombre perfecto”, agradeciendo a todos quienes lo apoyan en esta situación.

Fue por medio de videos compartidos en su cuenta de Instagram que Queen Buenrostro denunció violencia por parte de Brandon Castañeda.

Entre lágrimas, la influencer relató cómo fue su ruptura con el ex Wapayaso.

Detallando la violencia física a la que fue sometida durante sus dos años de relación.

Admitiendo que si no lo dejó fue porque sus sentimientos por él superaron toda la situación.

Queen Buenrostro también adelantó que emprenderá acciones legales en contra de Brandon Castañeda.

“Lo amaba más de lo que me amaba a mí. Me humillé muchas veces en television, él me humilló públicamente. Fui muy migajera. Acepté mierda muchas veces. Me cegué. Me dejé manipular”

Queen Buenrostro