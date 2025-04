Queen Buenrostro denuncia a Brandon Castañeda, ex Wapayaso, por violencia; “ya no puedo, fui muy migajera”

La influencer Queen Buenrostro, entre lágrimas, acusa a Brandon Castañeda, ex Wapayaso, de violentarla.

A través de un par de videos publicados en su cuenta de Instagram, Queen Buenrostro da detalles de cómo fue su rompimiento con el ex Wapayaso.

Ruptura que terminó de la peor manera; hubo agresiones, la cuales habrían sido presenciadas por los vecinos de la expareja.

Queen Buenrostro lo confirma: su noviazgo con el ex Waayaso, Brandon Casteña, es cosa del pasado.

Sin embargo, Brandon Castañeda aún tendrá noticias de Queen Buenrostro, ya que ésta lo demandará legalmente por violencia.

De acuerdo con la influencer, de 28 años de edad, durante sus dos años de noviazgo, el ex Wapayaso, de 25 años de edad, la violentó.

Aunque era consciente de esto, Ana Daniela Martínez Buenrostro, nombre real de la influencer, no se alejó porque lo amaba.

“Lo amaba más de lo que me amaba a mí. Me humillé muchas veces en television, él me humilló públicamente. Fui muy migajera. Acepté mierda muchas veces. Me cegué. Me dejé manipular"

Queen Buenrostro