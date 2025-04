Queen Buenrostro -de 28 años de edad- puso en la mira a su ex novio, Brandon Castañeda, a quien acusa de haberla violentado a lo largo de su relación.

Además de denunciarlo públicamente, Queen Buenrostro amenazó con demandar a Brandon Castañeda -de 24 años de edad- ante autoridades.

Por lo que el ex Wapayaso, Brandon Castañeda, ya reaccionó al escándalo que lo involucra.

“No soy perfecto”, dice Brandon Castañeda ante acusaciones de su exnovia Queen Buenrostro.

A través de su cuenta de Instagram, Brandon Castañeda contradice a Queen Buenrostro, quien lo tacha de violento y manipulador.

Queen Buenrostro denuncia a Brandon Castañeda, ex Wapayaso, por violencia; “ya no puedo, fui muy migajera”

El exWapayaso asegura ser un hombre íntegro cuyos valores se mantienen firmes. Incluso, recurre a su “fe” para que todo se solucione a su favor.

“Sigo adelante con integridad, con los valores que se me han inculcado y con la fe de que todo volverá a estar bien en mi vida.

Hay momentos que ponen a prueba el alma y no lo niego, me duele la forma en que está ocurriendo todo esto, no soy y nunca seré perfecto.

Pero aquí sigo, firme, con gratitud por quienes caminan conmigo con respeto, conciencia y confianza. Gracias”