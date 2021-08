Quentin Tarantino afirmó que nunca compartirá su fortuna con su madre. Toda vez que, desde sus inicios como cineasta, ella se negó a creer en él .

En entrevista para el podcast ‘The Moment’, Quentin Tarantino recordó un amargo episodio junto a su madre.

Mismo que lo convenció de no darle “ni un centavo” del éxito y fortuna que ha acumulado durante su trayectoria en el cine.

El cineasta Quentin Tarantino reveló que no tiene planes de compartir su fortuna con su madre, Connie Zastoupil.

Según dijo, esta decisión es consecuencia del rencor hacia ella por no creer en su carrera como guionista cuando era un niño.

Así recordó Quentin Tarantino el encuentro con su madre:

“Ella se estaba quejando por eso, (...) una vez me dijo: ‘Ah, y por cierto, esa pequeña carrera de guionista (…) que estás haciendo, ¡Esa mierda se acabó!’.”

Quentin Tarantino habría sido apenas un niño cuando recibió estos ataques de su madre , pero aún los mantiene en mente cada día.

Es así que, desde sus primeros éxitos como cineasta, se ha negado a compartir el más mínimo centavo con su madre.

Incluso, según se reveló en el podcast, Quentin Tarantino lanzó esta amenaza a su madre desde hace muchos años.

“No habrá casa para ti. No habrá vacaciones para ti, ni Elvis Cadillac para mamá. Porque dijiste eso”, expresó el cineasta en el citado episodio de su infancia.

“Cuando me lo dijo de esa manera sarcástica, yo le respondí: ‘Está bien, señora, cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca obtendrás ni un centavo de mi éxito. (…) No recibirás nada.”

Quentin Tarantino