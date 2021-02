Quentin Tarantino está fascinado con una escena de 'Joker'

Quentin Tarantino dio su punto de vista de 'Joker' en un podcast junto a Edgar Wright.

Quentin Tarantino es un ávido cinéfilo además de director consagrado, por ello no pierde oportunidad de hablar de las películas que ve cada que tiene oportunidad; recientemente analizó 'Joker' en un podcast con Edgar Wright, señalando que está fascinado con una escena.

La secuencia en cuestión es donde Joker es entrevistado en el programa de Murray; para Quentin Tarantino esa escena logra un gran nivel de subversión al grado que hace que el público piense como lunático, pues se mete de lleno en la película y logra una comunión con el personaje.

Menciona que el personaje de Robert De Niro no es un villano, es sólo una personalidad de televisión, no ha hecho nada malo, no merece morir; pero en toda la entrevista se crea una sensación donde el público se alinea con el "Payaso del Crimen" deseando que le disparen, si Murray no muere, habría molestia en los espectadores.

Quentin Tarantino considera a 'Joker' algo monótona

Fuera de la escena mencionada, Quentin Tarantino considera que 'Joker' no es tan buena como se dijo en su momento, de hecho la considera monótona y sólo un producto más de la cultura pop obsesionada con retomar los clásicos del Siglo XX.

Quentin Tarantino pregunta que si esto es lo que se hace actualmente, tomar grandes obras de los 70 y reinterpretarlas bajo los estándares de producción actual, teniendo como meta insertarlas en una forma adecuada al marketing imperante.

Hay que señalar que Quentin Tarantino siempre ha estado en contra de alinearse a las tendencias del cine, muestra de ello es que se niega a participar o hacer películas que requieran un uso del CGI , pues considera que eso forma parte del lenguaje de los videojuegos, no del cinematográfico.

Curiosamente, Quentin Tarantino es uno de los grandes defensores del cine de superhéroes , mencionando que es genial que Marvel y DC hagan todas estas películas de personajes icónicos.

Con información de Comic Book Resources.