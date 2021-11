¿Qué piensa Jennifer Lawrence ahora de filtración de sus fotos íntimas? La actriz se sinceró al hablar sobre este terrible momento que vivió hace siete años que dejo al descubierto su intimidad.

En entrevista para Vanity Fair, la actriz ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence quien se encuentra promocionando ‘Don’t Look Up’, su más reciente película que será estrenada en Netflix el próximo mes.

Jennifer Lawrence junto al elenco de Don't Look Up (Tommaso Boddi / AFP)

Confesó que la filtración de sus fotos íntimas hace ya siete años es un ‘trauma’ que vivirá para siempre en ella, pues ‘cualquiera tiene acceso a las imágenes en cualquier momento’, dijo Jennifer Lawrence.

‘Cualquiera puede ver mi cuerpo desnudo sin mi consentimiento, en cualquier momento del día. Alguien en Francia las acaba de publicar. Mi trauma existirá para siempre’. Jennifer Lawrence.

Ya que Jennifer Lawrence ejemplifica diciendo ‘puedes estar en una barbacoa y alguien puede abrirlos en su teléfono’ algo que hasta el momento para la actriz ha sido ‘imposible de procesar’.

Asimismo, Jennifer Lawrence dijo sentir aún que ‘el maldito planeta entero me estuviera c*****o en grupo, como si no hubiera una sola persona en el mundo que no sea capaz de ver estas fotos íntimas de mí’.

Jennifer Lawrence vive uno de sus peores momentos con filtración de fotos íntimas

Jennifer Lawrence vive uno de sus peores momentos con filtración de fotos íntimas. En 2014, la actriz y muchas más estrellas entre las que destacaban más mujeres fueron víctimas de un hacker.

Hace siete años, Jennifer Lawrence vivió uno de los momentos más traumáticos en su carrera y vida, al ser una de la víctimas de un inescrupuloso hacker que accedió a imágenes privadas de varias celebridades.

En donde el hackeo terminó filtrando imágenes íntimas de las celebridades en el sitio web 4chan, un foro para compartir imágenes, en un evento vinculado al servicio iCloud de Apple.

Jennifer Lawrence (Internet)

Aunque al principió, se pensó que esto era en un fallo en iCloud, el sistema que permite almacenar tus fotos de iPhone en la nube.

Tras las investigaciones se comprobó que las fotos fueron tomadas de un solo teléfono inteligente, por lo que aún no queda claro de qué forma el hacker logró tener toda esa colección de fotos privadas.

La lista de los afectados incluía fotografías de Rihanna, Kate Upton, Selena Gomez, Kim Kardashian, Cara Delevingne y muchos más.