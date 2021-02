Jennifer Lawrence podría interpretar a Sue Storm en ‘Los cuatro fantásticos’

Anteriormente, Disney ya ha mostrado su interés para que Jennifer Lawrence se una al Universo Cinematográfico de Marvel

Desde hace unas semanas, surgió la noticia de que la Jennifer Lawrence podría integrarse a la cinta ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, ahora, vuelve a surgir el nombre de la actriz ya que un medio autraliano asegura que Lawrence podría formar parte de la nueva película de ‘Los cuatro fantásticos’.

Según informa el medio australiano ‘The Daily Telegraph’, Jennifer Lawrence podría viajar a Australia para unirse a la producción o para una posible junta con los productores. El pasado mes de diciembre, durante el 'Investors Day de Disney', se anunció que se haría una nueva película de ‘Los cuatro fantásticos’.

La nueva cinta de ‘Los cuatro fantásticos’ será dirigida por Jon Watts, quien se encuentra filmando la tercera parte de ‘Spider Man’ con Tom Holland. Aunque el diario australiano no dio más información, sólo señaló que Lawrence llegará a aquel país a las filmaciones de la nueva adaptación de ‘Los cuatro fantásticos’.

Debido a esta noticia, el nombre de Jennifer Lawrence se volvió tendencia en redes sociales, ya que los usuarios prefieren que la actriz Emily Blunt sea la elegida para interpretar a Susan Storm en la película de ‘Los cuatro fantásticos’ del MCU.

Al contrario... lo que todo el mundo esta esperando es ver a John Krasinski como Reed Richards y a Emily Blunt como Sue Storm. No a Jennifer Lawrence con Sue. — Borja Alv (@Borja_Alv) February 20, 2021

Jennifer Lawrence acaba de concluir la filmación de la cinta ‘‘Don't Look Up’

Sin embargo, poco probable que Jennifer Lawrence sea elegida para interpretar a Sue Storm debido a que la película aún no tiene fecha oficial para comenzar su producción. Además, la actriz acaba de concluir la filmación de la película de Netflix, ‘Don't Look Up’ donde comparte créditos con Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.

Actualmente, en Sídney, Australia se filma la película de Marvel, ‘Thor: Love and Thunder’, con Natalie Portman, Chris Hemsworth como el dios del Trueno, Christian Bale, Matt Damon y Chris Pratt.