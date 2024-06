Ferka ya reveló el motivo de su ruptura con Jorge Losa y exhibió a Serrath por mensajear y darle una carta comprometedora a su entonces novio.

En mayo, Jorge Losa -de 34 años de edad- y Ferka -de 37 años de edad- confirmaron su ruptura tras casi un año de relación.

Un rumor aseguraba que la separación se debía a una infidelidad y Ferka lo confirmó con pruebas contra Serrath.

Jorge Losa aseguraba que su separación de Ferka había sido en los mejores términos y negó que existiera una infidelidad.

Ferka prefirió contar la verdad de su ruptura y exhibió a Jorge Losa por recibir mensajes de otra mujer e, incluso, habría salido a escondidas con esta persona.

El miércoles 5 de junio, Ferka reveló que la tercera en discordia había sido Serrath, de quien aparentemente era amiga.

Ferka compartió en X una foto de la carta que le envió Serrath a Jorge Losa, donde la firma da mucho que pensar.

“Las amigas no firman así una carta”, escribió Ferka en su publicación junto a una foto con la melosa dedicatoria de Serrath a Jorge Losa.

Serrath firmó la carta con un “Tu Isis” -nombre de Serrath- y un corazón, lo que hace pensar que Jorge Losa tenía algo más que una amistad con la modelo.

Ferka también compartió un fragmento de una conversación que tuvo con Serrath, donde la llamó “zorra”.

Serrath le escribió que su intención no era lastimarla y esto generó más críticas.

Además, contestó a las publicaciones de Ferka con varios tuits que después borró.

“Nadie le quita nada a nadie” y “Y como ambos lo aclaramos, somos muy buenos amigos acuarianos que se respetan y desean lo mejor siempre”, escribió Serrath en X.

Durante un encuentro con medios, Serrath habló del escándalo que la involucra y asegura que solo la quieren dejar como la villana.

“Me impresiona cada cosa que me inventan, la verdad me he considerado una villana en muchos proyectos, pero realmente Isis Serrath no es esa villana que pintan en los medios”

Serrath