Daniela Parra nunca se va a quedar callada y recientes declaraciones de Vanessa Bauche, la hicieron salir a defenderse y hasta terminó llamando “mitotera” a la actriz.

El dilema que pasa la familia Parra sigue dando de qué hablar, pues personas ajenas -aunque activistas en perspectiva de género- declaran sobre la vida de Daniela Parra -de 26 años de edad-.

Sin embargo, Daniela Parra volvió a demostrar que se puede defender, así que salió a llamar “mitotera” a Vanessa Bauche -de 50 años de edad- luego de que le cuestionó su salud mental.

Vanessa Bauche cuestiona la salud mental de Daniela Parra y ya le respondieron

Tal parece que a Daniela Parra siempre la va a perseguir lo que su propia hermana declaró contra su padre, a quien ella sigue defendiendo, pero ¿Qué tiene que ver Vanessa Bauche?

Vanessa Bauche (Agencia México)

A través de una entrevista viralizada en redes sociales, se difundieron las declaraciones que Vanessa Bauche dio sobre el caso de Héctor Parra -de 47 años de edad- y su hija Daniela Parra.

Según los argumentos dados por Vanessa Bauche, actriz totalmente ajena al caso, evidenció que Daniela Parra fue al psiquiátrico a los 5 años de edad.

Y es que Vanessa Bauche quería dejar ver que mucha gente se cuestiona sobre Alexa Hoffman -de 19 años de edad-, pero no el porqué Daniela Parra asistió al psiquiátrico a tan corta edad.

Además de cuestionar la salud mental de Daniela Parra, aseguran que Vanessa Bauche no debió ventilar así la vida de la joven, pues ni ella había revelado eso públicamente.

“¿Alguien se ha preguntado por qué la hija mayor de Parra estuvo en el psiquiátrico a los 5 años? ¿Qué tiene qué hacer una niña de cinco años con un psiquiatra? ¿Por qué nadie ata cabos? ¿Por qué nadie investiga y se pregunta más allá?”. Vanessa Bauche, actriz.

Vanessa Bauche argumentó que no porque Ginny Hoffman -de 50 años de edad- y Alexa Parra no tengan empatía con el público “no quiere decir que lo que cuenten no sea verdad”.

Daniela Parra manda a callar a Vanessa Bauche y la llama “mitotera”

Vanessa Bauche cuestionó la salud mental de Daniela Parra, pero la joven no se quedó callada y hasta la llamó “mitotera”.

Por medio de un tweet, Daniela Parra le mandó un mensaje claro a la actriz, detallándole que cuando deseara podía argumentarle su salud mental y vida, pero de “mitotera” no la bajó.

“Alguien que le diga a esta señora que con mucho gusto le resuelvo las dudas que tenga, además de aclararle que la información que anda dando es errónea. Digo, si van a andar de mitoteras que sepan qué están diciendo”. Daniela Parra, actriz.

Discusión entre Vanessa Bauche y Daniela Parra. (@DannielaPr / Twitter)

Pero no creas que todo quedó ahí, pues Vanessa Bauche respondió a Daniela Parra y expuso que primero “son las víctimas”, además de que tiene 20 años de carrera como activista no de “mitotera”.

“De acuerdo. Aunque yo a ti no te he faltado al respeto, al contrario, abrazo tu dolor, aplaudo tu resiliencia y celebro tu luz. Te deseo prosperidad y bendiciones. Mitotera no, nena. Llevo + de 20 años como agente de cambio para erradicar la violencia de género. La víctima denunciante no fuiste tú. No es contra ti. Primero las víctimas. Perspectiva de género. Y justicia para todas! Te comparto un poquito del camino. Abrazo de mi alma a la tuya”. Vanessa Bauche, actriz.

Discusión entre Vanessa Bauche y Daniela Parra. (@VanessaBauche / Twitter)

Sin embargo, Daniela Parra no se volvió a callar y le apuntó que estaba cuestionando su salud mental, rematando con un “no es primera la víctima, es primero la verdad”.

Finalmente, Vanessa Bauche le dejó ver a Daniela Parra cómo interpretó sus palabras del video de forma errónea, y que ni su nombre había dicho. Para concluir le dijo “tiene un camino hermoso y mereces ser feliz”.

“Daniela Hoffman: Un gusto, Vanessa. También soy mujer, y no veo congruente con el trabajo que dices llevas más de 20 años realizando, ya que si me estas faltando el respeto cuestionando mi salud mental, incluso preguntas “por que no atacan?”. Y… No es primero la víctima, es primero la verdad. Vanessa Bauche: “¿Por qué no atacan?”¿Estás segura que eso dije? Me parece que no escuchaste bien. Por el contrario, al hablar de lo que tu mamá dijo que viviste de niña, no se cuestiona tu salud mental, si no, se visibiliza tu dolor. Si escuchas con atención: Dije: “Tanto en el caso de Frida como en el de Alexa no hay solo una víctima”. Es más, ni siquiera mencioné tu nombre. Y ya no le sigo porque no se trata de ti, lo que dije fue sobre la revictimización de las personas denunciantes. Tu tienes un camino hermoso y mereces ser feliz”. Conversación entre Daniela Parra y Vanessa Bauche.