El hijo no reconocido de José José sigue en un pleito legal con su ex pareja, Adriana Arbeláez, y ella revela quién es su verdadero papá y no es el “Príncipe de la canción”.

Durante varios años, Manuel José ha asegurado ser hijo de José Jose, a pesar de que una prueba de ADN confirmó que no era verdad.

Manuel José -de 33 años de edad- el hijo no reconocido de José José, tiene una pelea legal por la paternidad de su hijo con Adriana Arbeláez y ella arremetió contra él por “mentiroso”.

Manuel José no es hijo de José José, según su expareja Adriana Arbeláez

Desde hace más de un año, Brian Fanier -verdadero nombre de Manuel José- niega ser padre del hijo que procreó con Adriana Arbeláez.

El pasado 11 de enero, elhijo no reconocido de José José compartió un comunicado donde aseguraba que las autoridades habían determinado que no es padre del hijo de su ex.

Manuel José (Instagram/@)

Además, Manuel José no estaría obligado a pagar las pensiones caídas y otros gastos del hijo de Adriana Arbeláez.

Estas declaraciones enfurecieron a Adriana Arbeláez, quien niega que esa sea la resolución del juez y acusa de mentiroso a Manuel José.

“Tiene un ADN positivo y lo condenaron a ser padre, a pagar pensión alimenticia hasta que el niño termine la universidad. Él hace todas estas declaraciones porque no quiere pagar pensión alimenticia para el niño” Adriana Arbeláez

Adriana Arbeláez acusó a Manuel José de ser inmaduro y tener “mamitis”, además de llamarlo “hijo pirata de José José”.

“Cuando indagué de dónde viene él me di cuenta que esto lo hace porque él viene de un hogar disfuncional (...) Es una persona que niega su sangre” Adriana Arbeláez

Adriana Arbeláez (Tomada de Video )

Manuel José es hijo de un carnicero y no de José José, según su ex

Adriana Arbeláez asegura que Manuel José le dijo que era hijo único, pero tiene varios hermanos.

“Es una persona muy ruin, muy mentirosa (...) Se la pasa imitando a José José, quiere ser hijo de José José con un ADN negativo” Adriana Arbeláez

La ex de Manuel José contó que el su papá es un carnicero de Medellín, Colombia, pero también hay otras versiones de quién sería su padre.

“Que deje de estar engañando a la gente (...) Hay varias versiones que apuntan que su padre es un carnicero de Medellín que fue novio de su mamá, son versiones” Adriana Arbeláez

Manuel José sería hijo de un carnicero o de un mecánico de Pereira, Colombia, y no de José José como lo ha asegurado.

Adriana Arbeláez pide que dejen de darle publicidad gratis a Manuel José y que mejor investiguen quién es su verdadero padre.

Hasta el momento, Manuel José no ha hecho declaraciones sobre lo dicho por Adriana Arbeláez y antes las autoridades sostiene que es hijo de José José.