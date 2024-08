Graves acusaciones son las que está teniendo Efigenia Ramos, la ayudante de Silvia Pinal, pues aseguran que se anda enriqueciendo a espaldas de la actriz, aprovechándose de su avanzada edad.

Se sabe que la salud de Silvia Pinal -de 93 años de edad- la tiene alejada de algunas tareas como la firma de cheques, siendo Efigenia Ramos la que se encarga de esto desde hace varios años.

Pues un rumor por un relacionista público que antes era cercano a la familia Pinal, señaló directamente a Efigenia Ramos de andarle picando los ojos a Silvia Pinal.

Sin embargo, la propia Efigenia Ramos salió a defenderse de las acusaciones del RP, negando totalmente abuso de confianza a Silvia Pinal y su familia.

Efigenia Ramos es trabajadora de Silvia Pinal que es bien conocida por la familia y medios de comunicación pues tiene años atendiendo a la actriz, pero ¿le está robando?

En una entrevista que el relacionista público, Emilio Morales, dio al canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, acusó a Efigenia Ramos de andarle robando a Silvia Pinal.

Según lo dicho por el RP, él siempre le advirtió a la familia -cuando eran cercanos- que tuvieran cuidado con Efigenia Ramos, siendo que terminó en que sí le roba a Silvia Pinal.

Y es que según su información, la ayudante de Silvia Pinal pese a ganar 14 mil pesos mensuales, se está enriqueciendo, pues tendría en su poder:

Emilio Morales aseguró que era imposible que cobrando 14 mil pesos al mes, Efigenia Ramos pudiera haberse hecho de esa riqueza, apuntando a que les anda robando.

Efigenia Ramos, la ayudante de Silvia Pinal, fue acusada de estarse enriqueciendo a espaldas de Silvia Pinal, pero ¿es real? Así reaccionó a los cuestionamientos.

En una entrevista mostrada por Sale el Sol, los reporteros mostraron haber ido a buscar a la ayudante de Silvia Pinal a la casa de la actriz, donde efectivamente estaba y contestó todo señalamiento.

Tajantemente, Efigenia Ramos negó tener todo lo que el RP mencionó, incluso dijo que ni siquiera vivía en Nezahualcóyotl, Estado de México, como él lo aseguró.

La ayudante también negó que ganara los 14 mil pesos al mes y tener dos carros de marca de lujo.

“En primer lugar ni tengo una flotilla de taxis, ni tengo casas en Nezahualcóyotl, no vivo allá, o sea, todo lo que dijo este tipo, ni mi hijo tiene carros, ni yo gano lo que dicen, todo eso es una gran mentira”.

Finalmente, Efigenia Ramons dijo estar enojada por las acusaciones, pero también le desata preocupación “por la seguridad de mi familia”, pero respaldada porque sabe que la familia de Silvia Pinal le cree.

“Afortunadamente yo siempre he contado con la señora y siempre he tratado de hacer las cosas lo mejor que he podido”.

Efigenia Ramos, ayudante de Silvia Pinal.