Mayela Laguna acaba de revelar que entre varios pleitos con Alejandra Guzmán -de 56 años de edad- ambas llegaron hasta los golpes.

Desde 2022, Mayela Laguna ha tenido serios problemas con la familia Pinal Guzmán, tras filtrarse unos audios donde tachaba de machista a su ex.

La relación de Mayela Laguna -de 39 años de edad- y Luis Enrique Guzmán se fracturó completamente cuando este desconoció públicamente a su hijo Apolo.

Mayela Laguna llegó a los golpes con Alejandra Guzmán aunque eran como hermanas

Luis Enrique Guzmán -de 52 años de edad- y Mayela Laguna se conocieron por Facebook y de inmediato iniciaron su relación.

El 30 de agosto de 2019 nació Apolo -de 4 años de edad- y en 2023, Luis Enrique Guzmán lo desconoció como su hijo biológico.

Mayela Laguna (Instagram | @mayela_laguna)

Mayela Laguna ha sostenido que Luis Enrique Guzmán es el padre de Apolo, pero hasta Alejandra Guzmán asegura que el menor no es de la familia.

Durante una entrevista en ‘El minuto que cambió mi destino’, Mayela Laguna reveló cómo fue su relación con Luis Enrique y Alejandra Guzmán.

“Era muy buena mi relación con ella (Alejandra Guzmán)”, contó Mayela Laguna, quien confirmó que llegó a los golpes con la cantante.

Al inicio, Mayela Laguna se llevaba muy bien con Alejandra Guzmán y posteriormente tuvieron rencillas que terminaron en agresiones físicas.

“Por cualquier tontería (llegaron a los golpes) yo también a ella, yo me defendía” Mayela Laguna

Alejandra Guzmán ha respaldado a su hermano Luis Enrique Guzmán y en una entrevista con Pati Chapoy, aseguró que nunca sintieron que Apolo perteneciera a la familia Guzmán .

Alejandra Guzmán (Agencia México)

Silvia Pinal fue la única que trató bien a Mayela Laguna mientras fue esposa de Luis Enrique Guzmán

Mayela Laguna no llevaba una buena relación con la hermana y padre de Luis Enrique Guzmán, pero sí con Silvia Pinal, de 93 años de edad.

La ex de Luis Enrique Guzmán acusa a Enrique Guzmán -de 81 años de edad- de insultarla: “A mi no me daba risa lo que decía”.

Pero Silvia Pinal era diferente, pues constantemente halagaba su belleza.

“Me llevaba muy bien con ella (con Silvia Pinal) me chuleaba mucho, me decía que era muy hermosa” Mayela Laguna

Sobre cómo fue su relación con Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna lo acusó de maltratarla física, verbal y económicamente.

Mayela Laguna sostiene que su hijo Apolo sí es de Luis Enrique Guzmán y que espera que el menor algún día perdone a su ex.