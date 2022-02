¿Qué opina Danna Paola de las labores altruistas de Eleazar Gómez? La cantante fue interrogada sobre las declaraciones que hizo su exnovio recientemente.

También, Danna Paola habló sobre su frustrado dueto con Belinda y sobre la posibilidad de protagonizar, junto con la intérprete de ‘Sapito’, una obra de teatro.

Tras el periodo en la cárcel que pasó por violentar a su entonces novia, Tefi Valenzuela, Eleazar Gómez dedica parte de su tiempo a labores altruistas.

En conferencia, cuando le presuntaron si invitaría a su exnovia Danna Paola, a realizar este tipo de labores, considerando que se ha convertido en una gran ídolo de los niños, él contestó:

“Bueno, hace mucho tiempo que no las veo [a Danna Paola y Violeta Isfel], les mando un saludo grande a las dos, pero hace mucho tiempo que no tengo mucho contacto, si se diera para situaciones como la que hoy nos reune, por supuesto que sí, es una gran causa”

Previo a abordar un vuelo rumbo a Miami, Danna Paola fue preguntada sobre el asunto en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Danna Paola dijo alegrarse por el nuevo rumbo que parece estarle dando Eleazar Gómez a su vida, pero negó tajantemente que siga manteniendo algún tipo de relación con él:

“¡Qué bueno, me da mucho gusto! [que se dedique al altruismo]... No [tengo contacto con él]”

Danna Paola también fue interrogada sobre el dueto que Belinda habría rechazado hacer con ella, diciendo haber olvidado el desaire que le hizo la cantantes española.

“¿A poco?, no sabía… no me acuerdo haberlo dicho, la verdad”

