Danna Paola cambia de look para recibir el 2022 (FOTOS)

La cantante mexicana Danna Paola cambia de look para recibir el 2022 y comparte sesión de fotos en redes sociales.

Fue a través de su cuenta en Instagram, donde Danna Paola compartió el cambio que se hizo para empezar el próximo año.

A unos días de que empiece el 2022, Danna Paola decidió cambiar el color de su cabello.

La cantante de ‘Cachito’ presumió su cabellera en castaño con un carrete de cuatro imágenes.

En ellas, Danna Paola lleva el cabello lacio y fleco.

Danna Paola (@dannapaola / Instagram)

La intérprete de 26 años contrastó su nuevo look con un maquillaje sencillo en tonos nude.

Utilizó un ‘outfit’ beige, muy ad hoc con las épocas decembrinas.

Asimismo, en la descripción de las fotografías, Danna Paola dejó saber a sus seguidores que hizo el cambio para comenzar el 2022 renovada.

“Back to basics… back to my real soul. Hello brunette” (De vuelta a lo básico... de vuelta a mi alma real. Hola morena), escribió Danna Paola.

Danna Paola (@dannapaola / Instagram)

“Bye bye 2021. This bitch is back” (Adiós 2021. Esta perra ha vuelto”, agregó la también actriz al pie de su publicación en Instagram.

Famosos reaccionan al nuevo look de Danna Paola para recibir el 2022

Luego de que Danna Paola compartiera una sesión de fotos con su nuevo look para darle la bienvenida al 2022, sus amigos y compañeros del gremio no tardaron en pronunciarse al respecto.

Kali Uchis, Leonardo Bono, Saak, la creadora de contenido Daniela Rodrice y Joy de Jesse y Joy, fueron sólo algunas de las personalidades que elogiaron a Danna Paola entre los comentarios.

“Que bonita!” Joy

“Guey, ¿Qué es esa belleza?” Leonardo Bono

“Ush ¡Que look!” Saak

Asimismo, los ‘Dreamers’, como se hacen llamar los fans de Danna Paola, reconocieron su belleza entre los comentarios.

Danna Paola (@Dannapaola / Instagram)

“Diosa”, “OMG”, “Mega hermosa”, “Que guapa”, “Pero que hermosa”, “Pelinegra, Danna diosa”, “Belleza”, “Increíble”, “Guapísima”, escribieron algunos internautas.

Sin duda, este 2021 fue un gran año para Danna Paola, por lo que la intérprete compartió un emotivo mensaje en sus historias de Instagram para despedirlo.

“Me dediqué a encontrar mi arte y mi carrera, mi música, a mi manera y con mis procesos”, escribió Danna Paola.

“Los cambios internos también necesitan cambios físicos para soltar todo lo que has vivido”, compartió la cantante para concluir.