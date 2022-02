Eleazar Gómez manda saludo a Danna Paola y no descarta volver a trabajar con ella aún cuando se dice que su noviazgo acabó en muy malos términos.

En conferencia de prensa, donde Eleazar Gómez intentó mantenerse tranquilo pese a que el nombre de Tefi Valenzuela volvió a relucir, el actor se mostró accesible a la hora de hablar de su vida personal.

Por lo que Eleazar Gómez reveló estar soltero y tomándose el tiempo para darse una nueva oportunidad en el amor tras lo ocurrido con su prometida, a quien golpeó e intentó estrangular.

“No estoy pensando si voy a tener una relación sentimental pronto o no”, dijo y aseguró que “no está en sus planes” ya que no le es prioridad en este momento.

Así como aclaró no ser un hombre incongruente ya que sí quiere formar una familia, tal y como lo declaró en un reciente encuentro con la prensa.

Eleazar Gómez (Captura de video / Imagen Entretenimiento )

Eleazar Gómez respeta a la prensa

Debido a que diversos medios de comunicación acusaron a Eleazar Gómez de burlarse de la prensa ya que responde con sarcasmo todo lo relacionado a su vida privada, éste se defiende.

“Yo feliz de la vida de contar con la presencia de ustedes”, aclaró Eleazar Gómez y aseguró que en ningún momento se ha negado a dar declaraciones.

Incluso recordó cuando se dijo que Eleazar Gómez se escondió en una cocina para evitar ser entrevistado. “Todo eso es falso muchachos, ustedes lo saben y yo lo sé, lo que pasó es que no tenían nada de control, nos iban a aplastar”, acusó.

Y finalmente mencionó que su madre se encontraba en el lugar y que la prensa la puso en peligro por su descontrol.

Eleazar Gómez (@eleazargomez333 / Instagram)

Eleazar Gómez no descarta reencontrarse con Danna Paola

Por otra parte, aprovechando su accesibilidad, la prensa preguntó a Eleazar Gómez si volvería a reencontrarse con su exnovia Danna Paola e incluso con su excompañera Violeta Isfel.

“Hace mucho tiempo que no las veo, les mando un saludo grande a las dos, pero hace mucho tiempo que no tengo mucho como contacto”, dijo Eleazar Gómez, quien fue criticado por no quitarse los lentes de sol en ningún momento.

Y finalmente aseguró que está dispuesto a volver a tener contacto con esta dupla: “si hubiera situaciones como la de hoy que nos estamos reuniendo, por supuesto que sí”.