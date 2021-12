Danna Paola revela que últimos meses de 2021 dudó sobre su carrera, pero tuvo gente que le ayudó a terminar el año más fuerte que nunca.

A unos días de finalizar el año, Danna Paola sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look, el cual no llegó solo pues simboliza el cambio interno que tuvo la cantante durante el 2021.

Danna Paola se dice lista para empezar un año nuevo, aunque confesó que le gustaría ser como Peter Pan y jamás crecer.

A través de sus Instagram Stories Danna Paola se despidió del 2021 con una reflexión sobre lo que le dejó el año y el aprendizaje que tuvo durante este tiempo.

Danna Paola reveló que el 2021 fue un año de mucho aprendizaje, pero también tuvo que enfrentar malos momentos que le ayudaron a encontrar la fuerza interna.

“2021 fue un año de mucho aprendizaje, más que el anterior, muchos malos momentos, decepciones, incertidumbre, desmotivación, pero aun así no me rendí”

En su mensaje Danna Paola reconoció que durante este año cambió mucho. Además destacó que se encuentra rodeada de pocas personas que le demuestran su gran amor.

“Recibí y encontré mucha paz interna en mí, y dentro de las pocas personas que amo y me rodean hoy. Definitivamente cambié mucho”

En otra publicación Danna Paola puntualizó que este año se dedicó a encontrar su música y por eso hoy ama quien se ha convertido.

“Y me dediqué a volverme a encontrar en mi arte y mi carrera, mi música, a mi manera y con mis procesos, amando mucho quien soy hoy”

Aunque a Danna Paola le gustaría ser Peter Pan, reconoció que a veces toca crecer de la manera más complicada para aprender grandes lecciones de la vida.

Danna Paola confesó que estos últimos meses fueron muy difíciles pues tuvo muchas dudas sobre su carrera y sobre el camino que había escogido.

A pesar de los difíciles momentos, Danna Paola agradeció que tuvo la suerte de contar con su familia y personas que la aman como es y que la llenaron de luz durante su proceso.

“Fue un año extraño, pero gracias a Dios tuve la suerte de tener a mi familia y a personas en mi vida que me aman como soy y creen en mí, me escucharon y me llenaron de luz en este proceso”

Danna Paola