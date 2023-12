¿Qué le pasó a Randall Herrera? Amigo de Wendy Guevara y doctor de Las Perdidas

Randall Herrera, amigo de Wendy Guevara y doctor de Las Perdidas, se ha visto obligado a cancelar todos sus compromisos laborales y personales.

Y es que Randall Herrera, el amigo de Wendy Guevara -de 30 años de edad- y doctor de Las Perdidas, está hospitalizado.

Esto se dio a conocer a través de sus redes sociales luego de que Evelyn, de edad desconocida, asegurara en una de sus transmisiones que el médico cirujano está grave debido a una neumonía.

Razón por la que pidió a sus seguidores no bañarse ya que hace mucho frío y el riesgo de enfermarse es mayor:

“Cuiden mucho su salud. Una de mugre ahorita no se muere, gente. Y mas ahorita si vives en donde hace mucho frío, no, ahorita no se bañen porque ahorita si está muy canija la situación hermanas”

Evelyn, de Las Perdidas