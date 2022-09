¿Natanael Cano es humilde? El creador de los corridos tumbados reveló en entrevista con Pepe Garza por qué es tan polémico.

A casi seis meses de haber lanzado Nata Kong, su nuevo disco, Natanael Cano ya prepara el lanzamiento de otro, que lo ha llevado a acercarse más a su familia, pues piensa volver a sus raíces.

Ante ello, Natanael Cano reflexionó sobre la imagen que muestra en redes sociales a sus fans y la persona que es es realidad.

Asimismo, Natanael Cano habló de sus vida amorosa y sus planes a futuro. ¿Piensa formar una familia?, ¿le gustaría casarse?, ¿cuándo tendrá un hijo?

Natanael Cano (@natanael_cano / Instagram)

Natanael Cano disfruta la vida en familia

Natanael Cano contó a Pepe Garza que en su próximo disco retomará los corridos, pues aunque pensó que no los extrañaría, la realidad fue distinta.

Esto ha hecho que Natanael Cano regrese a su natal Hermosillo, donde los días de fiestas y excesos han pasado a segundo plano, para convertirse en días de convivencia familiar que lo tienen muy tranquilo:

“Tenía, ¿qué te gusta? Años, pues unos 2 o 3 años sin estar así tan cerca de mi familia y ahorita ya tengo 2 meses viviendo ahí, se siente diferente y también me sirvió porque estoy haciendo el disco, entonces estoy en Hermosillo, Sonora, grabando estoy con mis papás, estoy comiendo bien, duermo bien, voy al estudio, escribo, estoy bien tranquilo ahí en Hermosillo y pues, apresurando el disco para sacarlo” Natanael Cano

Natanael Cano (@natanael_cano / Instagram)

Natanael Cano sobre sus publicaciones en redes sociales: “Me encanta provocar”

Esa tranquilidad no se ve muy reflejada en redes sociales, donde frecuentemente Natanael Cano hace publicaciones incendiarias.

Y es que, Natanael Cano a veces parece querer provocar a sus colegas y detractores e incluso a sus fans, asegurando que él es el mejor cantante de México o pidiendo que no le pidan autografos en la calle.

Ante ello, Pepe Garza preguntó a Natanael Cano si hay algo en lo que cree que ha sido mal interpretado y que desea aclarar. El cantante de corridos respondió:

“Es que está difícil que te entiendan en un celular, yo soy de esas personas que no me vas a entender nunca a través de tu celular, no vas a poder, apenas así en persona, cotorreando, que me conozcas, que sepas bien como soy y ya pero qué te puedo decir que quisiera yo aclarar… aquí estamos a la orden, trabajando más humildes que nunca, siempre he sido muy humilde pero me gusta demostrar… me encanta… provocar” Natanael Cano

¿Cuánto cobra Natanael Cano por concierto? (@NATANAEL_CANO / INSTAGRAM )

¿Natanael Cano tiene novia? Esto respondió

En sus canciones, Natanael Cano suele hablar de fiestas y mujeres. Al respecto, Pepe Garza le preguntó por qué nunca ha presentado a alguna de sus novias.

El cantante de corridos tumbados respondió que hasta el momento no ha tenido relaciones muy duraderas, por lo que no considera necesario presentar a nadie.

Sobre sus planes a futuro, como casarse o tener hijos, Natanael Cano dejó entrever que de momento no está interesado en tener relaciones tan formales.

“Yo creo que si yo presentara a una mujer, pues sería como una morilla que yo te diga, ‘pues me voy a quedar un ratillo’, porque imagínate, te presento una que me deje de gustar a la semana, no se puede, pura bronca, vamos a estar subiendo una cada semana… Me encantan las niñas cabrón, son una chulada, yo trabajo por ellas, yo vivo por ellas y voy a morir por ellas, ojalá algún día me case, pero está difícil” Natanael Cano

Natanael Cano (@natanael_cano / Instagram )

En lo que Natanael Cano sí se mostró más interesado es en tener es un hijo, aunque también señaló que es un plan a futuro que quiz´¿a también le ayudaría en un momento en el que se sienta sin inspiración para hacer música: