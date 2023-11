¿Qué le pasó a Maryfer Centeno? A través de un video la grafóloga mostró que sufrió severos golpes en el rostro luego de que se desmayó en el baño de su casa.

Maryfer Centeno -de 33 años de edad- alarmó a sus seguidores al confesar que no se había sentido muy bien y había tenido un grave accidente en su casa.

Pese a lo preocupante de la situación, Maryfer Centeno reveló que no se detendría y seguiría con todos sus compromisos laborares por una fuerte razón.

Al mostrar sus heridas, Maryfer Centeno reveló que no era la primera vez que se desmayaba, por lo que sus seguidores de inmediato se preocuparon por su estado de salud.

Así quedó Maryfer Centeno luego de que se desmayó en el baño de su casa y descubre qué fue lo peor de todo.

Maryfer Centeno (@maryfer_centeno / Instagram)

Estas son las heridas de Maryfer Centeno luego de desmayarse en el baño de su casa

María Fernanda Centeno Muñoz, conocida solo como Maryfer Centeno, es una grafóloga que se ha popularizado en redes sociales por sus análisis del lenguaje corporal de los famosos.

A través de sus redes sociales, Maryfer Centeno suele compartir sus análisis de distintos famosos que se encuentren protagonizando alguna polémica, sin embargo en está ocasión alarmó a sus seguidores.

Y es que Maryfer Centeno mostró las heridas que tenía en el rostro luego de que se desmayó en el baño de su casa.

Maryfer Centeno relató que se había hecho daño en la frente y se había lastimado la dentadura luego de que sufrió un desmayo cuando se encontraba en el baño de su casa.

“Me desmayé, vean nada más, los dientes los tengo deshechos, no se ve tanto aquí. Todo mi tratamiento de alineadores valió gorro” Maryfer Centeno

De acuerdo con Maryfer Centeno se sintió muy mareada por lo que decidió que iba a ir al baño, su esposo la quiso acompañar, pero ella no quiso.

Sin embargo estando en el baño se desmayó, causándose un fuerte golpe en el rostro y un severo daño en sus dientes.

“En la noche me desperté y le dije a Carlos [su esposo] me siento mareada, me dijo ‘te acompaño al baño’ y le dije ‘no, no’. Llegué al baño vi el lavabo y de los demás ya no me acuerdo, lo que sigue es que vi a Carlos y otra vez me desmayé...” Maryfer Centeno

¿Cuál es el estado de salud de Maryfer Centeno?

Maryfer Centeno se mostró consternada al revelar que sus desmayos fueron porque se le había bajado la presión, producto de una rinofaringitis.

Para tranquilizar a sus seguidores, Maryfer Centeno reveló que iría al doctor pues no entendía por que le había pasado eso.

“No sé porque me bajó tanto la presión, cada vez que me veo al espejo me vuelve a bajar la presión, tengo rinofaringitis aguda que no era para tanto, pero por si me ven al rato que voy a ir al doctor, no se asusten” Maryfer Centeno

En su video, Maryfer Centeno confesó que no es la primera vez que le pasa, ya que tiende a desmayarse.

Pero Maryfer Centeno aseguró que sabe que no es por ninguna enfermedad porque cada año se hace los estudios pertinentes.

“Se ve espantoso, qué horror, no saben qué horrible. Yo tengo tendencia a desmayarme, ya no tengo ninguna enfermedad, porque cada año me hago mi encefalograma y no entiendo por qué cuando me enfermé en febrero me desmayé, ahora que me volví a enfermar me desmayé, y aparte todavía tengo la presión muy baja” Maryfer Centeno

Para Maryfer Centeno el hecho de que haya podido hacer un video ya era ganancia, pues todavía no se sentía muy bien.

“Vas a decir, ‘oye por qué’... ahorita me dicen que me veo super pálida, pero ya hasta puedo hacer un video, ya es ganancia” Maryfer Centeno

A pesar de sus heridas, Maryfer Centeno reveló que seguirá con sus proyectos laborales pero no porque sea optimista, sino porque tenía necesidad.

“Nos vemos mañana en grafocafe, ahí está el equipo de grafólogos. No importa lo que me pase yo, sigo adelante. No es por ser optimista, pero tengo necesidad” Maryfer Centeno

Maryfer Centeno reveló que decidió compartir lo que había pasado para que las personas entendieran que la vida cambia en un minuto y no todo debe de ser perfecto.

Pese a que se mostró muy preocupada por sus dientes, Maryfer Centeno reveló que su desmayo le pudo provocar severos daños, como lo que le pasó a una amiga que tuvo consecuencias muy graves a nivel neurológico.

“Les quería contar esto porque todo el mundo habla de lo perfecto que es, lo bien que toma todo y la verdad es que la vida te puede cambiar en un segundo. En lugar de que esto fuera algo más fuerte y no la estaría contando” Maryfer Centeno

Maryfer Centeno niega que se encuentre embarazada tras desmayarse en su casa

En medio de la preocupación por su estado de salud, Maryfer Centeno compartió que ya se encontraba mejor.

Maryfer Centeno reveló que ya había acudido con el dentista para poder arreglarse los dientes.

Luego de que surgieran rumores que señalaban que sus desmayos se debían a que se encontraba embarazada, Maryfer Centeno negó esta posibilidad.

Maryfer Centeno se mostró muy feliz de que sus heridas no hayan sido tan graves luego del desmayo que sufrió en el baño de su casa.