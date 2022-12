A cuatro meses de haber abandonado La Casa de los Famosos, Laura Bozzo sigue intentando borrar de la mente de sus fans su aspecto natural por lo que ha estado abusando de los filtros y ahora le apostará a las cirugías estéticas.

Sí, Laura Bozzo, de 70 años de edad, no tiene ningún problema en decir que próximamente se someterá una operación pues regresará la “momia rebobinada”.

Así lo anunció Laura Bozzo, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram: “Decidí dejar el pelo de carnero y cambiar por mi look original, ustedes saben que me gusta así (el cabello) lacio, no hay filtros acá, mis arrugas están pero a me voy a operar pronto. La momia rebobinada regresa”, advierte.

Por lo que sus seguidores le piden reconsiderar y aceptar su vejez: “No se opere, no hay que darle gusto a los externos de uno mismo”, “La vida natural es mejor que la plástica, se funde el cuerpo, con cirugía o sin ella somos bellas”,

“No te hagas tantas operaciones, muchas personas pierden la vida así, no corras el riesgo”, “Laura, vas a quedar como Germán Míster, toda hecha retazo”, “Acepte que ya es de la tercera edad”, “Ridícula”, le escriben entre comentarios.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo en el rostro?

La confesión llega a un día de que Laura Bozzo publicara en sus redes sociales una fotografía de sí misma rodeada de dos abultados árboles navideñas; sin embargo, más que la decoración su rostro se robó la atención .

Y es que la conductora de televisión lucía un rostro liso, pero también un poco desfigurado por el exceso de botox.

“Pobre señora, ha ido envejeciendo a la brava”, “Llega un punto en donde la piel no da más y en vez de verse bien se ve peor”, “Aún la recuerdo en La Casa de los Famosos, daba cosa su piel”, “Mejor usa filtros”, le escriben.

Por lo que un poco afectada, Laura Bozzo asegura que no usará más filtros ya que se someteré a una nueva cirugía estética que le desaparezca la arrugas.