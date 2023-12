Karloz Zermeño, el amigo y diseñador de Wendy Guevara, vivió una trágica tarde ayer 13 de diciembre, pues su tienda fue quemada a propósito.

Lejos de deberse a un accidente, la tienda del diseñador de Wendy Guevara -de 30 años de edad- le fue prendido fuego, cuando sus trabajadores estaban por cerrar.

Pero ¿cómo pasó? Esto fue lo que le ocurrió a Karloz Zermeño -de edad desconcoida- y el posicionamiento que Wendy Guevara ha tomado sobre su amigo y diseñador.

Wendy Guevara no habría rechazado la telenovela de Juan Osorio, más bien por esta razón no quedó en el elenco

¿Qué fue lo que pasó con Karloz Zermeño? El conocido diseñador de las estrellas, vivió un momento trágico en León, pues le incendiaron su tienda de ropa.

A través de distintos medios de información locales, se dio a conocer lo que ocurrió con el amigo de Wendy Guevara y quien se encargó de varios de sus vestidos de gala en La Casa de los Famosos México.

Según la información dada por testimonios, lejos de que el incendio se haya debido a un accidente en la tienda de ropa, hay testigos de que fueron dos hombres quiénes lo incendiaron.

Karloz Zermeño, como es el nombre de la boutique, estaba a punto de ser cerrada por sus trabajadores, cuando dos personas se acercaron a la puerta y un bidón de gasolina comenzaron a rociarla.

Tras salir corriendo, los hombres prendieron fuego a la tienda, por lo que los empleados llamaron al 911, pues además los culpables se escaparon.

Dibujos de Five Nights at Freddy’s: 6 plantillas para colorear e imprimir

Luego de terminar con el incendio de la tienda de ropa del amigo de Wendy Guevara, se dio como pérdida total la ropa, así como daños en la estructura del local.

Se sabe que la Fiscalía de León se dedicará a investigar lo sucedido en la tienda de Karloz Zermeño, el amigo de Wendy Guevara.

Karloz Zermeño, el amigo diseñador de Wendy Guevara, vivió una tragedia en su tienda de ropa, situación que ha llevado a que la influencer prefiera rechazar la fama.

En múltiples ocasiones hemos visto videos de Wendy Guevara interactuando con sus fans y dándoles foto sin importarle si está comiendo o demás.

Lo mismo pasa con las entrevistas, a las que no se niega y menos tras la subida de popularidad que tuvo por La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, en un reciente en vivo que tuvo, donde habló de su sentir sobre su amigo Karloz Zermeño, explicó que en esta ocasión rechazará la popularidad.

Wendy Guevara apuntó lo sorprendida que estaba porque medios de comunicación la estaban buscando para declarar sobre lo sucedido a su amigo.

Pero esto solo llevó a que Wendy Guevara rechazara totalmente las entrevistas, apuntando que es a su amigo a quien deberían preguntarle qué pasó.

“La prensa luego luego me empezaron a tomar fotos a mí, en vez de a Karloz y luego me pedían entrevistas y yo le dije -no hermosa, no te puedo dar una entrevista porque es el dolor de mi amigo sus cosas”.

Wendy Guevara, influencer.