Luego de que Wendy Guevara -30 años- revelara que no estaría en la telenovela de Juan Osorio porque la rechazó debido a los compromisos, ahora aseguran que fue por otra razón.

A través de una entrevista al productor Enrique Gou -edad desconocida-, ha revelado el verdadero motivo por el cual Wendy Guevara ya no está en la novela de Juan Osorio -66 años-.

Y es que de acuerdo al productor, Wendy Guevara no rechazó estar en la telenovela de Juan Osorio sino que más bien, Televisa no la quiso en ella.

“Pues más bien no fue ella la que no aceptó, fue Televisa la que no la quiso, según yo” Enrique Gou, productor

Enrique Gou asegura que Wendy Guevara “no estaba capacitada” para la telenovela de Juan Osorio

Mucho se habló sobre la participación de Wendy Guevara en la telenovela de Juan Osorio, en donde estaría al lado de Nicola Porcella -35 años-; sin embargo, al final se reveló que la influencer no estaría presente.

Y es que de acuerdo a las declaraciones de Wendy Guevara, ella no estaría en la telenovela de Juan Osorio debido a las fechas y compromisos que tenía con su gira.

Por lo cual Wendy Guevara no tendría tiempo de estar en la novela de Juan Osorio; pero ahora el productor Enrique Gou asegura que fue Televisa quien no la quiso.

Además, Gou aseguró que Wendy Guevara “ no estaba capacitada ” para estar en la novela de Juan Osorio.

De igual manera, Enrique Gou aseguró que a él no le gustaría trabajar con Wendy Guevara, porque no tiene talento.

“Yo he trabajado con los mejores. Yo no podría trabajar con alguien que no tiene talento, la verdad.” Enrique Gou, productor

No es la primera vez que Enrique Gou crítica a Wendy Guevara

El productor Enrique Gou reveló que fue Televisa quien no dejó estar a Wendy Guevara en la telenovela de Juan Osorio por no estar capacitada.

Esto luego de que Wendy Guevara dijera a sus fans que ella no estaría con Juan Osorio debido a la cantidad de compromisos que tenía en todo el año.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Enrique Gou se va contra Wendy Guevara asegurando que no tiene talento y no la considera una artista.

Pues en septiembre pasado, Enrique Gou publicó en sus redes sociales que aunque no tenía nada en contra de Wendy Guevara, no estaba de acuerdo que ella se hiciera pasar por un artista con su gira de “Resulta y Resalta”.

Y le “recomendó” a Wendy Guevara seguir subiendo sus videos a YouTube y TikTok , pero que no anunciara un espectáculo porque era “una falta de respeto a artistas de verdad con una gran trayectoria”.