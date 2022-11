Daniela Spanic acusa a su exesposo Ademar Nahum de violentarla durante y después de su matrimonio, y existe una denuncia contra él que data del 2014; pero los resultados dieron su propio testimonio.

El pasado 20 de octubre, Daniela Spanic denunció que se encontraba afuera de los juzgados familiares en la CDMX, cuando un hombre la golpeó en la cabeza y señaló como autor intelectual de la agresión a Ademar Nahum, su exesposo.

Daniela y Gabriela Spanic, de 48 años de edad, dieron una conferencia de prensa donde hablaron de las múltiples agresiones que han sufrido de parte de Ademar Nahum.

En el encuentro con los medios, Daniela Spanic asegura que a pesar de que ya estaba separada de Ademar Nahum, este entraba a su casa mientras se bañaba con su hija, para verlas desnudas.

“Él entraba a mi casa cuando nos estábamos bañando, y él entraba a vernos desnudas a mi hija y a mí, eso no se vale (...) No he dicho nada por mi hija, porque mi hija ha sido manipulada”

Daniela Spanic