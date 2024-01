Danilo Carrera ya habló sobre los chismes que señalan que Michelle Renaud está embarazada de Matías Novoa a un mes de su sorpresiva boda.

Michelle Renaud -de 35 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de que se ha dado a conocer que estaría esperando su primer bebé con Matías Novoa.

En medio de todas las especulaciones, Michelle Renaud y Matías Novoa -de 43 años de edad- desmintieron rumores de embarazo, aunque mostraron sus deseos de tener un hijo juntos.

¿Michelle Renaud embarazada? Los conductores de Hoy no le creen que no lo esté y no son los únicos

Sin embargo, tal parece que nadie les cree y ya se especula que la pareja pudo haber vendido la noticia a una revista de espectáculos.

Pero, Danilo Carrera -de 35 años de edad- rompió el silencio sobre todos los chismes y esto fue lo que dijo sobre el presunto embarazo de Michelle Renaud.

Tras dos años de relación, Danilo Carrera y Michelle Renaud anunciaron el final de su relación en enero del 2021.

Luego de convertirse en una de las parejas del momento, Danilo Carrera y Michelle Renaud señalaron que habían tomado la decisión de separarse porque no tenían los mismos intereses.

En octubre del 2022, Michelle Renaud confirmó su relación con Matías Novoa y se dijo dispuesta a formar una familia con el actor.

Michelle Renaud y Matías Novoa sorprendieron a sus seguidores con su repentina boda después de un año de relación.

Esto aumentó los chimes sobre un posible embarazo, pero Michelle Renaud y Matías Novoa ya desmintieron la información.

Pero eso no ha calmado los chismes, por lo que Danilo Carrera ya fue cuestionado al respecto y esto fue lo que dijo sobre su expareja Michelle Renaud.

Danilo Carrera acudió a la alfombra roja de la película El Roomie, donde tuvo un encuentro con varios medios de comunicación quienes le preguntaron sobre la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Danilo Carrera bromeó con el hecho de que no lo habían invitado por lo que no sabía que tal había estado la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa.

“No me invitaron, así que no sé (cómo estuvo), no lo vi”

Ya un poco más serio, Danilo Carrera le deseó lo mejor a su expareja Michelle Renaud ahora que empieza una nueva etapa junto a Matías Novoa.

Pero los cuestionamientos sobre su expareja no terminaron ahí y es que Danilo Carrera fue cuestionado sobre los chismes que aseguran Michelle Renaud está embarazada.

De manera contundente, Danilo Carrera recordó que tener otro hijo era uno de los sueños de Michelle Renaud.

Por lo que señaló que Michelle Renaud ya lo deseaba por lo que sabe que con la noticia ella estaría muy feliz.

Danilo Carrera además destacó que así Marcelo tendría un hermano con quien poder jugar.

Tras el vínculo que había formado con el hijo de Michelle Renaud, Danilo Carrera reveló que ya no tiene comunicación con él.

Sin embargo, Danilo Carrera confesó que el día que Marcelo lo necesite, él va a estar para lo que necesite.

“No, cero comunicación. Siempre lo he dicho, no tengo comunicación. El día que él me necesite para algo, allí voy a estar. No es lo correcto, al final del día él tiene a su madre, su padre y si algún día me necesita voy a estar, pero no creo que pase”

Danilo Carrera