‘Secretos de Villanas’ es un reality show que está por estrenarse, y, ya te habíamos puesto al tanto de parte del elenco, sin embargo, aún no se revelaba el resto del cast, hasta esta semana.

Fue el tiktoker mexicano Pablo Chagra, quien nos compartió a cuatro de las primeras confirmadas para este programa de telerrealidad, que tendrá un formato similar al de ‘Rica, Famosa, Latina’, pero con grandes villanas de telenovela.

Ellas eran las confirmadas para el proyecto:

Sabine Moussier

Gabriela Spanic

Aylín Mujica

Cynthia Klitbo

Fue este jueves, cuando la revista ‘People en español’, nos reveló el resto del reparto.

Ellas son las actrices que también formarán parte de ‘Secretos de Villanas’:

Geraldine Bazán

Sarah Mintz

Tuit (Twitter/@pablochagra)

En total serán seis las celebridades que integrarán este programa, que probablemente dará mucho de qué hablar.

Hasta el momento no se sabe mucho acerca del proyecto, únicamente es del dominio público que será transmitido a través de la plataforma de streaming Canela TV, habrá muchas aventuras y una que otra pelea.

Cynthia Klitbo comparte algunos detalles sobre ‘Secretos de Villanas’

La actriz mexicana Cynthia Klitbo, hizo una transmisión en vivo, para hablar sobre los proyectos que tiene en puerta, entre ellos, mencionó uno en el que, según expuso, se interpretaría a sí misma, por lo que se intuye que se trata de ‘Secretos de Villanas’.

La intérprete, quien recientemente demandó al actor Juan Vidal por violencia, explicó que en este momento no puede compartir todos los pormenores, debido al contrato que firmó previamente.

“Lo que estoy haciendo no es un personaje, es de Cynthia Klitbo no puedo decir, me tienen embozalada, y es un proyecto que está espectacular”, contó.

Pese a ello, compartió que estarán viajando al rededor de la República Mexicana, por lo que ha estado disfrutando mucho el proceso de grabación.

“Lo que sí les puedo decir es que me voy a ir de vacaciones y vamos a presumir algo de México”, dijo Cynthia Klitbo sobre ‘Secretos de Villanas’ para concluir.