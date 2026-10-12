Puff Daddy Sean Combs, rapero y productor musical que cumple una condena en Estados Unidos, fue trasladado de emergencia desde la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, durante la madrugada del sábado 10 de octubre de 2026.

De acuerdo con información publicada por TMZ , Puff Daddy Sean Combs salió del centro penitenciario en una ambulancia alrededor de la 1:00 de la madrugada para recibir atención médica por una lesión en la cabeza.

¿Cuál es el estado de salud de Diddy?

Según fuentes citadas por TMZ, Puff Daddy Sean Combs regresó a la prisión antes del amanecer del mismo sábado. El medio reportó que el músico estaba consciente y podía hablar cuando volvió al centro penitenciario, por lo que la lesión aparentemente no habría puesto en peligro su vida.

Sin embargo, hasta el momento no se ha aclarado cómo es que Puff Daddy Sean Combs se lastimó la cabeza ni se ha confirmado oficialmente el hospital al que habría sido trasladado.

Puff Daddy Sean Combs (Puff Daddy Sean Combs Instagram @diddy)

El incidente ocurre después de varias semanas de controversia en torno a las condiciones de reclusión del fundador de Bad Boy Records.

Diddy enfrenta nuevas controversias durante su condena

En días recientes, Diddy habría sido enviado a una unidad de alojamiento especial tras las acusaciones sobre presuntos privilegios dentro de la prisión, entre ellos:

Acceso a alcohol

Masajes

Teléfono celular

Además, la fecha prevista de liberación de Puff Daddy Sean Combs se ha retrasado, y según TMZ, inicialmente estaba programada para enero de 2028, pero ahora se estima que podría salir en marzo de ese año.

Puff Daddy Sean Combs (Agencia México)

Puff Daddy Sean Combs cumple una condena federal por delitos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución, aunque en 2025 fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y asociación delictiva, pero declarado culpable de dos cargos relacionados con la prostitución.

Hasta el momento, la causa de la lesión de Puff Daddy Sean Combs en prisión y las circunstancias del traslado médico al hospital, siguen sin esclarecerse.