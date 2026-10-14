Puff Daddy Sean Combs, conocido mundialmente como Diddy, habría protagonizado una pelea con Christopher Coke, alias “Dudus”, un narcotraficante jamaiquino que también se encuentra recluido en la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por TMZ el 14 de octubre de 2026, el enfrentamiento entre Puff Daddy Sean Combs y Christopher Coke “Dudus”, ocurrió el viernes 9 de octubre y habría dejado al rapero con una lesión en la cabeza que requirió atención médica fuera del centro penitenciario.

¿Por qué Puff Daddy Sean Combs habría peleado con el narcotraficante Dudus?

Según fuentes citadas por TMZ , la confrontación entre Puff Daddy Sean Combs y Dudus estaría relacionada con un reportaje de NBC News sobre las presuntas comodidades que Diddy tenía dentro de la cárcel, entre ellas el supuesto acceso a artículos prohibidos.

La publicación habría provocado operativos de revisión en la prisión, durante los cuales las autoridades confiscaron teléfonos celulares a varios internos, incluido Christopher Coke; esto habría generado el descontento de algunos reclusos contra el productor musical.

Puff Daddy Sean Combs (Agencia México)

TMZ también reportó que ambos internos fueron enviados a la Unidad de Vivienda Especial, donde permanecerían durante dos semanas como medida disciplinaria, aunque Puff Daddy Sean Combs ya se encontraba en esa área antes del enfrentamiento.

El incidente se conoció después de que trascendiera que Puff Daddy Sean Combs había sido trasladado en ambulancia a un hospital durante la madrugada del sábado 10 de octubre, y según reportes previos, la lesión no ponía en peligro su vida y regresó a prisión ese mismo día.

Hasta el momento, las circunstancias de la pelea entre Puff Daddy Sean Combs y Christopher Coke alías Dudus, se basan en testimonios de fuentes citadas por medios estadounidenses.

Un representante de Diddy señaló previamente que su equipo buscaba confirmar lo ocurrido y que su principal preocupación era la salud del artista.