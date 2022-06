Iván Cochegrus era el productor de la obra con la que Silvia Pinal regresó al teatro y el cual ha sido criticado por hacer fuertes declaraciones sobre la familia de la actriz. Ahora asegura que la ‘diva’ no soporta a Mary Paz Banquells.

Hace meses se anunció que Silvia Pinal regresaría a trabajar a los 90 años a la obra ‘Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!’ la cual era producida por Iván Cochegrus.

Al final cancelaron la obra y el programa ‘De primera mano’ reveló unos audios donde Iván Cochegrus arremetía contra la familia Pinal y sus compañeros.

Silvia Pinal, actriz. (Agencia México)

En estos se puede escuchar cuando el productor asegura que Luis Enrique Guzmán tiene una amante y llamó entrometida a Stephanie Salas, nieta de Silvia Pinal.

También dijo que Mary Paz Banquells, hermana de Sylvia Pasquel, era una ‘chismosa’ que le informaba todo a la hija de la primera actriz.

Iván Cochegrus asegura que Silvia Pinal no soporta a Mary Paz Banquells

El programa conducido por Gustavo Adolfo Infante reveló nuevos audios donde se escucha a Iván Cochegrus asegurando que Silvia Pinal no soportaba a Mary Paz Banquells, hermana de Sylvia Pasquel.

Iván Cochegrus dijo en el audio que Mary Paz era una chismosita y que la iba a cansar para que se fuera de la obra, incluso le había pedido a la actriz principal que no faltara, para que Mary Paz Banquells no actuara.

Después mencionó que Silvia Pinal no la soportaba:

“Si tú supieras que la señora dijo el otro día: ‘me caga tu pu...hermana, así le dijo a Silvita. Nada más que también me busque Mary Paz y le voy a decir: señora ¿verdad que no le cae Mary Paz?” Iván Cochegrus

El productor aseguró que Silvia Pinal no le importa decir quien no le caía bien y en venganza contra Mary Paz Banquells, él le iba a pedir a la primera actriz que le dijera que no es una persona de su agrado.

Productor de Silvia Pinal es acusado de acoso sexual

Un extrabajador de Iván Cochegrus acudió al programa ‘De primera mano’ y reveló que fue él quien grabó los audios donde el productor arremete contra todos.

Marco Antonio Mejorada acusa a Iván Cochegrus de acoso sexual, pues un día que se quedó en la casa del productor a dormir, este le hizo tocamientos en sus partes íntimas, sin su consentimiento.

Además explicó que el productor abusaba de la confianza de la familia de Silvia Pinal.

Los hijos de Silvia Pinal no se ha manifestado por las palabras de Iván Cochegrus, quien ha revelado intimidades de los hijos y nietos de la actriz.