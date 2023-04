La influencer Priscila Escoto reveló que sufre la misma enfermedad que la cantante Thalia. Es diagnosticada con la enfermedad de Lyme

Priscila Escoto de 25 años de edad se dio a conocer gracias a sus videos de moda que ha subido a la plataforma de TikTok.

Ahora la influencer revela que fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme después de sufrir un piquete por una garrapata.

La TikToker Priscila Escoto y la cantante Thalia de 51 años de edad están pasando por la misma situación de salud fueron diagnosticadas con la enfermedad de Lyme.

Dicha enfermedad es provocada por sufrir un piquete de garrapata, a pesar de no ser una enfermedad mortal, si afecta la piel, sistema nervioso, articulaciones y el corazón.

En el caso de Thalia ha vivido con la enfermedad por más de 14 años y ha seguido con tratamientos, a pesar de mostrarse activa en redes sociales las secuelas aún están presentes y hay días que luego la pasa tan mal que no se levanta de la cama.

“Pues bueno, con la noticia que me pico una garrapata y ya me dio la Lyme. Ayer empecé con los síntomas y hoy empeoro, me empecé a sentir muy mal.”

Priscila Escoto