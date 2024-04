Fofo Márquez -de 25 años de edad- es el cinismo en persona y se ríe en las fotos de su detención, lo cual hace creer que no habrá justicia.

El jueves 4 de abril, Rodolfo Márquez -conocido como Fofo Márquez- agredió fisicamente a una mujer en San Mateo, Naucalpan.

La pelea se originó porque una conductora chocó con el espejo del auto de Fofo Márquez y a pesar de que la víctima iba a pagar el daño, el sujeto la golpeó.

Tras viralizarse el video de la mujer narrando la agresión y la pelea de Fofo Márquez con testigos, la Fiscalía del Estado de México lo detuvo.

Fofo Márquez fue detenido por violencia de género y el cínico hombre sonrío desde su captura hasta su arribo al penal de Barrientos.

Donde permanecerá hasta que se defina su situación jurídica.

El influencer fue detenido por policías de investigación de la Fiscalía del Estado de México en Naucalpan, mientras circulaba en una camioneta.

Cuando los policías de investigación le mostraron la orden de aprehensión en su contra, Fofo Márquez se negaba a bajar de su auto y hablaba por teléfono.

Una fotografía compartida por Carlo Jiménez, muestra a Fofo Márquez sonriendo dentro de la patrulla.

Posteriormente, el influencer se cubrió la cabeza y usó lentes negros mientras le tomaban datos para ingresarlo al Centro Penitenciario y Reinserción social de Tlalnepantla, conocido como Barrientos.

En la fotografía que le tomó la Fiscalía para su fichaje, Fofo Márquez siguió mostrando una sonrisa sarcástica.

Fofo Márquez habría manifestado que tras ser acusado de violencia de género, “no le va pasar nada”, según reveló el periodista Antonio Nieto.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de México no han revelado si la víctima acudió a denunciar a Fofo Márquez o las autoridades lo detuvieron por lo viral del caso.

Algunos usuarios de X temen que el caso quede impune y Fofo Márquez salga libre en las próximas horas.

Maryfer Centeno -de 33 años de edad- analizó la sonrisa de Fofo Márquez y asegura que podría ser porque está “desvinculado de la realidad”.

“Tenemos al Fofo Márquez que lo detienen y está feliz sonriendo. Todos sabemos que no es una sonrisa sincera. Si le tapas los labios, va sonreír con los ojos y dirá uno ¿De qué se ríe? Eso no lo sé, a mi me parece que está desvinculado de la realidad”

Maryfer Centeno