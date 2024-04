¿Ya se sabía que Fofo Márquez iba a terminar en la cárcel? Hace un año, HotSpanish ya había advertido sobre el comportamiento del influencer en contra de las mujeres.

Fofo Márquez -de 25 años de edad- fue detenido luego de que se difundieran videos en donde lo mostraban golpeando a una mujer en un estacionamiento ubicando en el municipio de Naucalpan.

Aunque emprendió la huida, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a Fofo Márquez.

Actualmente Fofo Márquez se encuentra en el Penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla, en espera de su primera audiencia.

Sin embargo, la detención de Fofo Márquez no habría sido una sorpresa para HotSpanish -de 28 años de edad-, quien ya había vaticinado como acabaría el influencer.

Nuevamente Fofo Márquez se encuentra en medio de la controversia luego de que se dio a conocer que habría agredido a una mujer.

Fofo Márquez fue detenido mientras se realiza su primera audiencia ante un juez del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado de México el sábado 6 de abril.

En medio de la polémica por lo que va a pasar con Fofo Márquez, se dio a conocer que alguien ya había vaticinado que el influencer terminaría en la cárcel.

Se trata nada más y nada menos que de HotSpanish, cuyo nombre real es Roberto González, quien a través de un video había señalado que Fofo Márquez terminaría en la cárcel por el comportamiento que tenía con las mujeres.

En el video que se ha viralizado en las redes sociales se puede escuchar a HotSpanish señalando que Fofo Márquez no se encuentra bien.

Incluso HotSpanish le pidió a la mamá de Fofo Márquez que hiciera algo pues acusó al influencer de ponerle algo a las bebidas de las mujeres.

En ese video, HotSpanish puntualiza que Fofo Márquez “va a terminar en la cárcel”.

El video de HotSpanish no es nuevo y es que fue en mayo del 2023 que el famoso se enfrentó a Fofo Márquez.

Aunque HotSpanish llegó a hacer colaboraciones con Fofo Márquez, a través de las redes sociales despotricaron el uno contra el otro.

Todo comenzó cuando Fofo Márquez arremetió en contra de HotSpanish al asegurar que sus retos eran falsos y que jugaba con la necesidad de la gente con tal de monetizar.

Fofo Márquez culpó a HotSpanish de estar detrás de la muerte del Pirata de Culiacán.

Y es que Fofo Márquez aseguró que Hot Spanish podría ser responsable de la muerte de Juan Luis Lagunas Rosales, ya que había manipulado la situación para que fuera el Pirata de Culiacán quien recibiera los disparos y no él.

“¿Ya le contaste a la gente que tu pusiste al pirata de Culiacán para salvar tu pellejo?¿No verdad? pero yo me las sé todas, me las sé completas. Sino también niégalo, miénteme, porque no sales de tu casa. Solo vas a Plaza Patria y sales todo paniqueado. Yo te sé muchas cosas, te metiste con fuego papá”

