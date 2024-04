Fofo Márquez -de 25 años de edad- vuelve al escándalo, aseguran que golpeó a una mujer en Naucalpan, se dio a la fuga y hay video que comprobaría el ataque.

Usuarios de X señalan a Rodolfo Márquez, conocido como Fofo Márquez, de agredir físicamente a una mujer por un pleito vial en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

En videos difundidos en redes sociales se ve a un hombre agrediendo a transeúntes que buscan detenerlo por golpear a una mujer en un estacionamiento de San Mateo, en este municipio mexiquense.

El parecido del atacante con Fofo Márquez hizo que los usuarios de X lo señalaran como el agresor, pero no se ha confirmado.

La mujer presuntamente atacada por Fofo Márquez narra que chocó contra su auto y ella estaba en disposición de arreglar la situación de la mejor manera e iba a llamar a su seguro.

El daño no fue considerable, pues sólo le habría pegado levemente al espejo del auto.

“Le dije en buen plan, estaba la chica sola y le dije: ‘Oye cuando vengas aquí trata de meter tus espejos porque estamos muy juntitos, deja le voy a llamar al seguro’ el chavo creyó que yo me iba a ir, dije: ‘Voy a sacar mis papeles’ y dice: ‘Pero sí le vas hablar al seguro’y me dice que se me hace que no y ahí empezó a patearme”

Mujer presuntamente agredida por Fofo Marquez