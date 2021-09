“Por favor dejen de ser tan inhumanos”: Fans exigen parar ataques contra Kimberly Flores y su familia

Pese a que Kimberly Flores salió de La Casa de los Famosos por voluntad propia y por el bien de su familia, los ataques en su contra no cesan.

Por ello, fans de la esposa de Edwin Luna están haciendo todo lo posible por apagar las críticas y señalamientos en contra de la cantante ya que el más afectado es su hijo mayor Elian.

Recordemos que Edwin Luna le pidió a Kimberly Flores abandonar el reality de Telemundo debido a que su hijo Elian tenía pensamientos suicidas a causa del bullying que le hacían por el comportamiento de su madre.

Razón por la que sus seguidores enviaron un comunicado para los detractores de la Familia Luna, palabras que fueron retuiteadas por Kimberly Flores en sus historias de Instagram.

“¿Haters se dan cuenta del daño que pueden causarle a unos niños? No sé qué tipo de seres humanos son, ¿cómo pueden llenarle la cabeza de tonterías o atormentar a niños por algo qué pasó hace mucho tiempo?”, cita el comunicado.

“No sé como pueden escribir a un niño cosas feas sobre su mamá, peor si eres mujer”, agrega el texto de una persona que dice estar en shock por las cosas que han pasado tras la participación de Kimberly Flores en “un show”.

“Si Kim fue o no fue lo que dicen que fue, no es nuestro asunto… No sabemos lo que pasó Kim en ese tiempo, por favor, dejen de ser tan inhumanos”, exige y pide que las habladurías se les regrese a las familias de sus detractores.

Defienden a Kimberly Flores (@familia_lunaf / Instagram)

Pero, tales palabras han aumentado la curiosidad por el pasado de Kimberly Flores, cuyos errores han sido ventilados por su madre en varias ocasiones.

¿Qué error cometió Kimberly Flores en el pasado?

De acuerdo con Becky Colombani, madre de Kimberly Flores, la cantante es una mala mujer tan mala que a los 18 años habría regalado a su hijo mayor, Elian.

En declaraciones para Un Nuevo Día, según la señora Colombani, el niño nació con autismo por lo que se convirtió en un estorbo para Kimberly Flores quien a esa edad ya era una alcohólica.

Conocedores del oscuro pasado de Kimberly Flores, estarían molestando a Elian con la acción de su madre.