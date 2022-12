Poncho Herrera no regresa con RBD ¿por culpa del pasado? Una excompañera reveló los motivos que tendía el actor para no querer revivir lo que vivió hace 18 años cuando se inició el proyecto.

Desde que surgió el anuncio de la gira de RBD para el 2023, sus seguidores no han dejado de mostrar su gran emoción de poder ver juntos a:

Sin embargo el gran ausente es Alfonso Herrera de 39 años de edad, quien ha preferido enfocarse en la actuación y dejar atrás su faceta musical en RBD.

En medio de las criticas que ha recibido Poncho Herrera, una excompañera de la telenovela ‘Rebelde’ sale en su defensa y revela los motivos por los cuales el actor no haya querido regresar a RBD como sus otros integrantes.

Tras varios rumores y luego del sinfín de peticiones por parte de sus seguidores, el 19 de diciembre se confirmó el regreso de RBD para el próximo año.

En medio de la expectativa que se ha generado, usuarios han cuestionado que Poncho Herrera no haya participado en el rencuentro de RBD.

Tras las críticas que ha recibido Poncho Herrera, su excompañera de ‘Rebelde’, Zoraida Gómez salió en su defensa y reveló los motivos por los cuales no haya aceptado estar en el regreso de RBD.

En entrevista presentada por Ventaneando, Zoraida Gómez de 37 años de edad señaló que a ella le gustaría ser una de las invitadas a sus conciertos pues sería muy feliz.

“Ya todo el mundo me está diciendo que onda con los boletos, espérense a mí todavía ni me han invitado, pero espero que me inviten. A mí me encantaría ir como invitada a verlos, sería muy feliz”

Zoraida Gómez