Poncho de Nigris explica porque exhibió a su papá enfermo

Hace unos días, Poncho de Nigris publicó un video que lo muestra celebrando el cumpleaños número 79 de su papá Jesús Alfonso de Nigris.

Mientras que Poncho de Nigris presumía haberle regalado un reloj de oro a su papá, gente lo criticó por exhibirlo.

Y es que actualmente Jesús Alfonso de Nigris está enfermo por lo que es muy delgado así como luce un rostro demacrado.

Debido a que Poncho de Nigris lo criticaron por exhibir a su papá enfermo, el influencer -de 48 años de edad- explica porque publicó el video.

A través de su canal de YouTube, Poncho de Nigris asegura que fue su papá quien le pidió tomarle una fotografía y grabarlo ya que tal vez sea el último cumpleaños que celebre con él.

“Yo nunca lo subo porque sé que se ve muy delgado, no se ve bien, pero él me pidió grabarlo porque a lo mejor va a ser el último cumpleaños que voy a pesar con él. Quiero que me vean, dijo”

Poncho de Nigris