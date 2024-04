Todo el mundo quería ver a Lionel Messi jugar en México, sin embargo, no todos tuvieron una buena experiencia, como Poncho de Nigris, quien fue estafado por 30 mil pesos.

A través de un video que circula en redes sociales, Poncho de Nigris denuncia que fue estafado por 30 mil pesos cuando compró boletos para ver a Lionel Messi en el Estadio BBVA.

Poncho de Nigris tenía la intención de comprar boletos para que Ponchito, su hijo, viera de cerca a Lionel Messi en el partido frente a Rayados de Monterrey.

Sin embargo, el influencer se llevó una gran sorpresa, pues lo estafaron con una importante cantidad de dinero y por poco no entra al Gigante de Acero.

Así estafaron a Poncho De Nigris con boletos para ver a Messi

Poncho de Nigris denunció que fue estafado por 30 mil pesos cuando compró boletos con un revendedor para ver el Rayados de Monterrey vs Inter de Miami de Lionel Messi.

El famoso conductor de televisión e influencer Poncho de Nigris contó cómo lo estafaron cuando compró boletos para ver a Lionel Messi contra Rayados.

“Nos estafaron con unos boletos, uno pasó y el otro no. Cometí el error de comprarlos con un revendedor porque ya no había, me los vendió en 10 mil cada boleto y ahorita tuve que comprar unos nuevos, y me gasté otros 15 mil. Me salieron en 30 mil pesos los boletos para ver a Messi”, menciona Poncho de Nigris.

"Es el mejor jugador de todos los tiempos. 'Ponchito' es fan de Messi y le quise cumplir el sueño", Poncho De Nigris narra el como fue estafado y gastó alrededor de 30 mil pesos por cumplirle el sueño a su hijo de ver a Messi.#InterMiamiCF #ChampionsCup #Rayados pic.twitter.com/ZcoggauSCb — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 11, 2024

¿Poncho de Nigris pudo entrar al estadio para ver a Messi contra Rayados?

Luego de que fuera estafado al comprar boletos con un revendedor para ver a Lionel Messi en el estadio de Rayados de Monterrey, Poncho de Nigris adquirió otras entradas.

Afortunadamente para Poncho de Nigris, esta vez los boletos no fueron falsos y vio en primera fila la derrota de Lionel Messi ante Rayados de Monterrey.

A través de sus redes sociales, el influencer compartió imágenes y videos de él junto a su hijo disfrutando el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions.