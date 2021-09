Poncho de Nigris arremete contra su mamá; “quiere figurar destruyéndonos”, asegura

Si bien, es sabido que Poncho de Nigris no lleva una excelente relación con su mamá, Leticia Guajardo, esta vez el actor dijo, “ya basta”.

Poncho de Nigris arremetió contra su mamá , diciendo que esta “quiere figurar destruyéndonos” y asegurando que nunca defiende a sus hijos y desea su divorcio.

Poncho de Nigris le dice a su mamá “ya basta”, dice estar harto de ella

Mediante un video en vivo desde la cuenta de su hijo, Poncho de Nigris arremetió contra su mamá, Leticia Guajardo, diciendo que nunca ha sido buena con él y sus hermanos.

Explicó que su enojo se debía a que ella había participado en un en vivo, en donde hablan mal de ‘Los de Nigris’, sin embargo, no hizo nada para defenderlos.

“Ella en lugar de bloquear a la gente y decir, no, yo defiendo a mis hijos, ante todo, no, ella aplaude y dice sí, sí, mis hijos son unos malvados, me tiene abandonada, nadie me quiere”. Poncho de Nigris, actor.

Poncho de Nigris y Leticia Guajardo. (@leticiagdn_ / Instagram)

Además, explicó que entiende que ella tiene redes sociales y lo que trata de hacer, a su parecer, ella quería “figurar destruyéndonos”.

Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris. (@leticiagdn_ / Instagram)

Dijo que en cambio él “manda a chingar a su madre a todos”, los que se atrevan a hablar mal de algunos de sus hijos.

“Eso es lo más importante en la vida para mí, mis hijos… ya estamos hartos y cansados, no, está dividiendo las familias”. Poncho de Nigris, actor.

Incluso, Poncho de Nigris dijo que cuando lo visita le habla mal de sus dos hermanos.

Poncho de Nigris dice que su mamá desea su divorcio

Asimismo, Poncho de Nigris no solo dijo que su mamá no defiende a él y a sus hermanos, Aldo de Nigris y Leticia de Nigris, sino que también quería provocar su divorcio.

“Quiere que me divorcie, no sé para qué, quiere que termine con mi familia, quiere destruir todo”. Poncho de Nigris, actor.

Explicó que, pese a que los usuarios de redes sociales la pueden percibir como una persona simpática y sincera, “no es así”.

“Si ella está muy feliz con todos sus seguidores es su pedo, nosotros somos felices nos vale madre lo que diga la gente”. Poncho de Nigris, actor.

Aunado a ello, Poncho de Nigris aseguró que su mamá está dividiendo a sus 3 hijos, “ya basta, en serio, una cosa es jugarle al pendejo un rato y otra cosa es ser realista”.

Aseguró que el visitar a su mamá es “pura toxicidad”, pues dice que Leticia Guajardo habla de “los prietos, que si la gente está fea”.

Finalmente, Poncho de Nigris dijo que él es feliz con sus hijos y su esposa, “me vale madre lo que piensen, mi mamá no está bien de la cabeza”.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral. (@ponchodenigris)

Leticia Guajardo responde a Poncho de Nigris sobre acusaciones

Después de que fue la misma Leticia Guajardo quien compartió el video que hizo Poncho de Nigris hablando de ella, aclaró el tema.

Explicó que su nieta Andrea, la llevó al salón de belleza a que saliera de su depresión después de ver el video que publicó Poncho de Nigris.

Guajardo dijo que las acusaciones son falsas, pues “yo ni veo lo que me escriben, no me gusta”.

A su vez, señaló que la misma Andrea le dijo que no entendía por qué Poncho de Nigris “se pone así, si tu no hiciste nada”.

“Pues no sé, le digo, yo no sé que problemas tendrá y pues, le afectó todo y la gente también no entiende que él así es y yo lo aguanto”. Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris.

Leticia Guajardo habla de Poncho de Nigris. (Tomada de video)

Finalmente, dijo que ella tenía un lazo con Poncho de Nigris, “el amor de mamá e hijo… si se necesita su presencia va a estar y viceversa”.