Platanito pidió perdón a los papás de Debanhi, por bromear sobre su feminicidio, pero en septiembre hizo un “chiste” sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron víctimas de desaparición forzada hace 8 años.

Ante la ola de críticas e indignación que generó Platanito con su chiste sobre el asesinato, aún sin resolver, de la joven Debanhi Escobar, internautas han rescatado otras polémicas “bromas” hechas por el comediante en su show de humor negro.

Así, ha comenzado a circular en redes sociales un video donde se ve a Platanito burlarse del ataque armado que sufrieron los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, provocando dolor a decenas de familias que lloran su pérdida.

En el video, disponible a través de plataformas como TikTok e Instagram, se puede ver a Platanito haciendo alusión a dos de las más grandes tragedias que se han registrado en México durante los últimos años, para hacer reír a su público:

En el video, Platanito se muestra consciente de que sus chistes sobre crímenes de alto impacto pueden causar dolor a la gente directa o indirerctamente involucrada.

Ante ello, Platanito usa la misma excusa que en el primer video donde reacciona las críticas por el chiste sobre Debanhi: que él es un comediante y así es el humor negro:

“Jamás en la vida se me ocurriría cantar una canción haya tantos muertos, porque, ¿cuánta gente murió en el temblor? No, yo nunca me atrevería a contar algo así, donde hay tantos muertos, no. Yo me iría por algo más leve, por ejemplo: ‘faltan los 43 de allá por Ayotzinapa… Oh, que la ching4da, que yo soy comediante, güey, yo no le estoy haciendo daño a nadie con mis chistes güey…”

Platanito