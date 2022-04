La comediante Karla Panini por fin ha roto el silencio acerca de su relación con Américo Garza, ex de su fallecida amiga Karla Luna, al decir que nunca se lo robó.

“Callé por mucho tiempo y por eso se hizo una bola gigante de sus chismes y de sus inventos, pero ya no me voy a callar”, dijo la comediante.

“Y él, mi marido, que siempre quiso ser mi marido, porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso” Karla Panini sobre Américo Garza.

Karla Panini y Américo Garza (Instagram)

Esto, luego de varios años de polémica en los que los rumores acerca de la relación de Karla Panini y Américo Garza apuntaban a que la exlavandera había intervenido en el matrimonio de su amiga.

“Dejamos que un monstruo creciera, un monstruo gigante”, declaró la comediante a través de un TikTok. Y agregó “yo me voy a burlar siempre de mí, de mis memes, de lo que me inventan. Y si quieren y si no, ¡largo!”

Karla Panini y Américo Garza (Instagram)

¿Qué pasó entre Karla Panini y Américo Garza?

Durante mucho tiempo se especuló que Karla Panini le había robado el esposo (Américo Garza) a su amiga, Karla Luna, quien murió en 2017 a causa de cáncer.

Los involucrados habrían estado saliendo mientras la comediante luchaba contra su enfermedad, y que incluso Panini fue la causante de la separación final.

Y es que incluso Karla Luna declaró que Américo Garza la violentaba física, emocional y psicológicamente, por ejemplo, cuando le decía que estaba loca por ser tan celosa.

Karla Panini y Américo Garza (Instagram)

La exlavandera llegó a mencionar que en mensajes encontrados en el teléfono de Américo Garza, Karla Panini le pedía que la tratara mal porque no soportaba ver que la tratara bien.

Pese a lo declarado por su amiga, Karla Panini actualmente está usando la polémica para vender productos al respecto.

Tanto ella como Américo Garza lanzaron una serie de playeras mofándose de la situación, en las que se lee: “Te odiamos Panini”, y que envían a todo México.