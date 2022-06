Karla Panini dice que ella es buena amiga luego de las declaraciones de Platanito en donde señaló que pese a todos sus errores jamás había traicionado a un ser querido.

A casi cinco años de la muerte de Karla Luna, Karla Panini se encuentra en medio de la controversia luego de que arremetió en contra Platanito por en su momento apoyar a su ex compañera de ‘Las Lavanderas’.

En su podcast ‘Mal Influencer’, Karla Panini destacó que se había sentido traicionada por Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, por mostrarse a favor de Karla Luna tras polémica con Américo Garza.

Karla Panini se encuentra nuevamente en el ojo del huaracan luego de amenazar a Platanito con exponerlo frente a su esposa por todas las cosas que realizaba en los camerinos.

Tras sus declaraciones, Platanito no se quedó callado y confesó que si mantuvo relaciones sexuales con varias personas, pero nunca había traicionado a un amigo.

En medio de la polémica por la guerra de declaraciones entre Karla Panini y Platanito, se difundió un video de la ‘lavandera güera’ asegurando que ha sido una gran amiga.

A través del Instagram de ‘Chamonic 3′, se publicó un video en donde Karla Panini aseguró que ella es buena amiga pese a las acusaciones que hay en su contra.

En el video Karla Panini destacó que tiene varios amigos que también fueron cercanos de Karla Luna y que nunca se metieron en la polémica que se generó.

De acuerdo con Karla Panini estos amigos tomaron la decisión de no opinar sobre la controversia con Américo Garza y dejar que solo ellas arreglaran sus cosas.

“Yo tengo muchos amigos del medio que eran amigos de las dos Karlas y ellos qué hicieron no meterse. Fue como yo me abro de esta situación, yo las quiero un chorro a las dos yo no me voy a meter y allá ellas que se arreglen”

Karla Panini