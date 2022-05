La comediante mexicana Karla Panini, continúa en el ojo del huracán, desde aquel incidente con Américo Garza y Karla Luna, mismo que incluso fue comentado por Consuelo Duval.

Recordemos que Karla Panini inició una relación con la expareja de su mejor amiga Karla Luna; Américo Garza, mientras ellos todavía estaban juntos.

Cabe señalar que Karla Luna murió de cáncer, por lo que la comediante aún es juzgada por el público mexicano.

A pesar de que este incidente ya tiene 6 años, Karla Panini sigue dando de qué hablar y el caso continúa siendo polémico.

Una de las figuras que se pronunciaron al respecto, fue la comediante Consuelo Duval, quien reprobó la acción de Karla Panini, pues también fue amiga de Karla Luna.

Karla Panini / Karla Luna (Captura de video / YouTube)

Fue en el podcast de Luisito Comunica y Berth Oh donde Consuelo Duval expresó su rencor hacia Karla Panini, pues estuvo en el lecho de muerte de Luna.

Asimismo, señaló que le gustaría enfrentarla para poder reclamarle y sacar todo el resentimiento que tiene.

Karla Panini explota contra Consuelo Duval

Karla Panini comentó en el podcast ‘Mal Influencers Mx’, que solía admirar a Consuelo Duval hasta que se metió en la polémica que la envuelve.

Aseguró que no le correspondía dar su opinión al respecto y precisó que sólo lo hizo para conseguir popularidad y colgarse del tema.

“Yo creo que como ella, muchos se inventaron ser los defensores, los portavoces, las heroínas, los mejores amigos de este tema cuando ni siquiera conocieron a las dos personas afectadas”, señaló.

Posteriormente aseguró que “la señora (Consuelo Duval) se subió al carro y todo el mundo lo hace”.

Consuelo Duval (@consueloduval)

Expuso que únicamente opinó “para ganar seguidores, para ganar aplausos, para buscar como ‘que buena onda, sí tú, que buena onda eres’”, precisó.

Karla Panini declaró que le gustaría encontrarse a Consuelo Duval y enfrentarla, pues “no le debe nada”, según comentó.

Por otro lado, dejó saber que no caería en la violencia, pero expuso que no tiene miedo de hablar con ella e intercambiar ideas en torno a lo sucedido, pues no tiene nada qué temer, según explicó.